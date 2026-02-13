57-г. работник от Враца загина от изхвърчал камък на новостроящия се газопровод Кресна-Кулата над с. Струма

Дългогодишният багерист Ст. Костадинов сподели: Това, което тези хора извършват там, е равносилно на самоубийство, теренът е на голям наклон и е много рисков

Новостроящият се газопровод Кресна-Кулата взе първата си жертва. 57-годишен работник от Враца загина при трудова злополука на изграждащия се газопровод над санданското с. Струма. Инцидентът е станал малко преди 14.00 ч. вчера в местността Орънчето над селото.

По първоначална информация огромен камък се е разцепил и една част от него е ударила работника в главата. Мъжът е починал на място, това е констатирал дежурен екип на Спешна помощ в Сандански. На мястото са пристигнали дежурен екип на РУ – Сандански и от Инспекцията по труда, за да направят оглед и да установят обстоятелствата около трагичния инцидент.

От падналия дъжд са образувани свлачища и огромните камъни стават опасни за работещите на газопровода. Местните жители от Струма, Вълково и Лебница не спират да коментират рисковата работа на багеристите и трактористите по новоизграждащото се трасе на газопровода.

Дългогодишният багерист, понастоящем пенсионер, Стоян Костадинов сподели, че никога не би се качил на багера, за да копае на този наклон. „Това, което тези багеристи в момента извършват, е равносилно на самоубийство. Трасето е с голям наклон. Да, машините са модерни, съвременни, оборудвани. Но като погледна наклона, окото ми се плаши”, каза още Ст. Костадинов.

Стана известно, че един багерист получава 150 евро на ден за 8 часа, или ако работи с четири дни почивка на месец, получава 3000 евро. Но дали тази заплата си заслужава да рискува живота си?

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване причините за инцидента продължава.

ЛИДИЯ МАНЕВА