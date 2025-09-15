57 първокласници прекрачиха прага на знанието в училището в Симитли

Днес в Симитли бе даден официален старт на новата учебна 2025/2026 година. Празничното начало започна с тържествено вдигане на националния флаг на Република България под звуците на българския химн, както и с изнасяне на училищното знаме на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли.

Дворът на училището отново се изпълни с детски смях, усмивки, възпитаници на местното училище, родители и близки, които заедно отбелязаха празничния ден.

Тази година прага на училището за първи път прекрачиха 57 първокласници, които с вълнение и усмивки започнаха своето образование.

Официални гости на милото тържество бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, народният представител Стефан Апостолов, председателят на ОбС – Симитли Вилимир Александров, зам.-кметовете на община Симитли Маруся Филатова и Юлиан Мишев, кметове на кметства и общественици.

По повод празника поздравителни адреси отправиха кметът на общината Апостол Апостолов и началникът на РУО – Благоевград г-н Ивайло Златанов. Директорът на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Симитли, г-жа Таня Янкова, също поздрави всички ученици, учители и родители със слово, изпълнено с пожелания за успешна и ползотворна учебна година.

За най-малките възпитаници бе подготвена кратка музикално-танцова програма, а според традицията – „за да им върви по вода“ – менче с вода бе лиснато пред тях, за да поемат смело към своите класни стаи.





