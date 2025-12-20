58 автори заредиха с коледно настроение публиката на традиционна изложба в Благоевград

Традиционната Коледна изложба събра миналата вечер ценители и творци в градската галерия на Благоевград. 108 работи на 58 автори са включени в експоцизията, а директорът на галерията Иван Милушев призна, че е направил лека селекция. „Отпаднаха някои работи не с идеята да разредим пространството, а защото в темата понякога се стига до крайности и някои работи носят малко по-несериозно отношение и започват да звучат като кич, а аз винаги съм държал в галерията да се показват творби със сериозни естетически качества и достойнства“, обясни Милушев и отбеляза, че върнатите работи не са на професионални художници, а на приятели на групата, които обичат да рисуват и искат да участват в общи изяви.

Художникът Иван Милушев и кметът Методи Байкушев откриха Коледната изложба на благоевградските художници

Публиката аплодира авторите

Творци и ценители вдигнаха наздравици за успешна 2026 г.



Той подчерта, че Коледната изложба събира благоевградската група още от далечната 1980 г., като традиционно има гостуващи автори и тази година те са от Кюстендил и Сандански. Директорът посочи, че нивото на експозицията е високо, и покани публиката на 14 януари в столичната галерия на ул. „Шипка“ 6, където 23-ма творци, членове на Представителството на СБХ – Благоевград, ще представят групата с обща изложба.

„Наистина ни носи светлина това малко наше благоевградско кътче, подредено с много вкус и даващо възможност да представи таланта на благоевградските художници и техни приятели“, отбеляза кметът Методи Байкушев и допълни: „Имаме нужда тези дни освен вътре в себе си да намерим сили за добри дела, да получим допълнително вдъхновение и чрез наслада от естетиката на такива творби. Сякаш сърцата ни постоянно се лашкат между доброто и злото, една вечна, хилядолетна битка, и ако всеки е честен към себе си, сигурно ще си даде сметка, че от сутрин до вечер в сърцето на всеки от нас се случва тая битка. Това, което ни помага, е съзиданието, което твори красота и добро и което ни подсеща, че има нещо повече от нашето злободневие, от нашите лични отношения, които често са помрачени от силните ни страсти. За мен е чест и се радвам, че можем да видим толкова стойностни творби в Благоевград. Имал съм възможността да посещавам много галерии по света и усещането, което има тук, е на творчество от висока класа, за което порздравявам и кураторите на изложбата, и художниците.

Щастливо посращане на Рождество Христово! Нека слънцето на правдата да изгрее за всички нас!“, пожела градоначалникът.

Творци и публика вдигнаха заедно наздравици с пожелание за весели празници и успешна 2026 г.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА