59-годишен благоевградчанин заби два юмрука в лицето на полицай след скандал за скоба на колата

59-годишен благоевградчанин скочи на бой на полицай след разправия за скоба на автомобила му. Екшънът се разиграл в сряда около 10:05 часа след подаден сигнал на 112 от общинското предприятие „Паркинги и гаражи“, че в района на ул. „Мара Бунева“ в Благоевград е свалена неправомерно статична скоба, поставена на лек автомобил „Тойота Авенсис“. Собственикът на колата, който живеел там, самоволно срязал с флекс скобата и я прибрал в мазето си. Пристигналите полицейски служители на място установили мъжа, който отказал да предостави документ за самоличност и започнал да буйства. При опит да му бъдат поставени белезници той започнал да се съпротивлява и ударил два пъти в областта на лицето един от полицаите. Агресивният мъж е арестуван със заповед за задържане до 24 часа, установено е, че е на 59 години, от Благоевград. Той е откаран на преглед в Спешен център за установяване на психичното му състояние.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на лека телесна повреда на полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Благоевград. Назначени са две експертизи, като едната е съдебномедицинска на пострадалия полицай, а другата е съдебно-психиатрична на нападателя. След като се установи, че 59-годишният е вменяем, ще му бъде потърсена наказателна отговорност. Възможно е да му бъде повдигнато и обвинение за едро хулиганство. Иначе за увреждане на скобата на общинското предприятие „Паркинги и гаражи“ е предвидена административна санкция – глоба от 500 лв.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

