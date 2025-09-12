59 депутати внесоха вота на недоверие

59 депутати от парламентарните групи на „Продължаваме промяната – Демократична България“, Алианс за права и свободи и МЕЧ внесоха в Народното събрание искане за гласуване на недоверие на правителството.

В мотивите за него е записано – „провал на кабинета в сектор „Вътрешна сигурност и правосъдие“, водещ до задълбочаване на проблема със завладяваната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани.

Дебатът по вота трябва да се проведе още следващата седмица.

Петият вот на недоверие към кабинета ще бъде първият, подкрепен от цялата опозиция в Народното събрание, с най-осмислен и продължителен дебат. Това заяви в кулоарите на Народното събрание лидерът на МЕЧ Радостин Василев:

„Много сериозен труд на две парламентарни групи. Ще бъде подкрепен от няколко депутати от Алианса. Очаквам този да е първият вот, подкрепен от цялата опозиция и да бъде с най-смисления и продължителен дебат, защото най-професионално време е отделено по мотивите на вота. Те всички са част от управлението на Даниел Митов“.

Първите два вота бяха инициирани от „Възраждане“ и МЕЧ, съответно за несправяне със сектор „външна политика“ и за провал в борбата с корупцията.

Третият вот, който не мина, беше за провал във фискалната политика. Вносители отново бяха депутати от „Възраждане“.

Четвъртият вот на недоверие беше внесен от „Величие“ на тема „екология“, но отново претърпя провал при гласуването. БНР





