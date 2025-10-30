59 проверки за нередности по сигнали на граждани извършиха в Сандански, повечето жалби за междусъседски вражди     

С рекорден брой – 59 проверки по жалби и сигнали на граждани, депозирани до кмета на общината Атанас Стоянов за периода от юли до септември, се отчете ръководителят на звено „Общински инспекторат“ Георги Гетов. Това е и последният отчетен период за календарната 2025 г.

Първият проверен сигнал е по жалба на собственици на сгради в с. Поленица. Тя е депозирана от живеещите на ул. „Изгрев“ и ул. „Бански път“ за клане на животни. Извършена е проверка и е съставен предупредителен протокол на Р. Кръстев.

Втората проверка е извършена по сигнал на ТД на НАП – София за предоставяне на документи на лице, което се е укривало. Инспекторите са открили задълженото лице и му е връчен документът.

Две са писмата, изпратени от Комисията за противодействие на корупцията за предявяване и подписване на акт. Вследствие на проверката и двата акта са подписани от нарушителите, като същите са върнати на комисията.

Инспекторите са извършили проверка по три жалби за изоставен автомобил на улиците „Солидарност“, „Ильо Войвода“ и „Пирин“. Констатирано е, че автомобилите са излезли от употреба. На автомобила е поставен стикер-предписание за преместването му в едномесечен срок. В случай че автомобилът не бъде преместен от собственика доброволно, Общинска администрация ще репатрира автомобила до депото за твърди битови отпадъци в местността Подината.

Две са жалбите от граждани за отглеждане на кучета в жилища. Констатациите са, че и трите домашни любимци имат необходимите документи съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Стоянка Петрова се жали, че съседът й отглежда ловджийско куче в дома си. При направена проверка е установено, че кучето е чипирано, ваксинирано и обезпаразитено. На собственика е издадено предписание да спазва необходимата хигиена при отглеждане на животното.

В друга жалба Иван Пандилов от с. Дамяница се оплаква, че негов съсед отглежда домашен любимец без регистрация. При проверка е установено, че собственикът на кучето е предоставил документи съгласно закона.

С писмо от Центъра за градска мобилност в София са връчени девет наказателни постановления на граждани в община Сандански. През този период са извършени и проверки по чистотата на тротоари, като са облепени и стикери-уведомления за премахване на битови и строителни отпадъци. Съдействие по проверки е оказано и от кметовете на кметства и кметските наместници.

Връчени са наказателни постановления и актове за установяване на административни нарушения на институции в Р България, сред тях са КОНПИ, община Варна, Пловдив, Пазарджик, РЗИ – Благоевград, АУАН по ДОПК, Комисия за защита на потребителите, Патентно ведомство и други.

ЛИДИЯ МАНЕВА