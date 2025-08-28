6 изненадващи начина да използвате водка за почистване у дома

Водката може да е звезда в коктейлите, но тя има и впечатляващи почистващи способности. Благодарение на алкохолното си съдържание водката действа като дезинфектант, обезмаслител и неутрализатор на миризми. Професионалисти по почистване споделят шест изпитани начина, по които водката може да направи дома по-чист и свеж.



1. Премахва лепкави етикети

Вместо специализирани препарати, водката лесно разтваря лепилото от етикети върху буркани, чаши, рамки и други повърхности. Достатъчно е кърпа, напоена с водка, да се притисне върху етикета за минута – след това той се отлепва без усилие.

2. Дезодорира обувки

Миризмата от маратонки, ботуши или пантофи изчезва за една нощ, ако вътрешността им се напръска с малко водка. Алкохолът не само премахва неприятния аромат, но и унищожава бактериите, без да поврежда материалите.

3. Блясък за стъкла и огледала

Смес от равни части водка и вода в пулверизатор действа като ефективен препарат без следи за стъклени и огледални повърхности. Водката премахва мазнини и замърсявания, оставяйки повърхността идеално чиста и прозрачна.

4. Почистване на бижута

Водката връща блясъка на бижута с диаманти или скъпоценни камъни. Те се потапят или внимателно се почистват с напоена кърпа, за да се премахнат натрупаните мазнини. Важно: не е подходяща за меки камъни като опал.

5. Възстановяване на хром и метал

Хромирани и метални повърхности, включително обков и елементи от неръждаема стомана, засияват след полиране с кърпа, леко навлажнена с водка. Тя премахва петна от вода и мазни отпечатъци, без да надрасква. При уреди с матово покритие е препоръчително предварително тестване на скрито място.

6. Борба с мухъл и плесен

Водката е ефективно и по-нежно решение от белината за премахване на повърхностен мухъл. Засегнатата зона се напръсква с неразредена водка, оставя се за около 10 минути и след това се изтърква. Подходяща е за непорести повърхности в бани и кухни.





