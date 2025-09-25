6 комплимента, с които ще покорите всяко мъжко сърце

Ако се опитвате да покорите някое мъжко сърце или пък да върнете пламъка между вас и половинката ви, със сигурност можете успешно да съблазните силния пол. С изненада ще установите силата, която могат да имат подходящите думи. А ето и какви комплименти можете да използвате, за да очаровате някого:

Комплименти, които подкрепят усилията му

Невинаги трябва да съдим за любовта по езика, много мъже по подразбиране предпочитат действията на услуга като основен начин, по който показват любов към своите значими същества – например изхвърляне на боклука, извършване на дребни домашни ремонти или миене на съдове след вечеря. Въпреки че би било лесно да приемем всички подобни действия за даденост (в края на краищата те са само част от живота на възрастните), винаги е хубаво усилията ни да бъдат признати от нашите партньори. Ето защо можете да похвалите партньора си за усилията, които виждате той да полага в някаква област от живота.

Опитайте някои от следните комплименти и вижте дали той реагира особено силно на някой от тях:

„Благодаря ти, че изхвърли боклука. Наистина го оценявам.“

„Благодаря ти, че поправи скърцащата врата! Страхотно е всеки път, когато я използвам да не издава този дразнещ звук.“

„Благодаря ти, че миеш чиниите, любов моя. Наистина е полезно.“

„Обичам да те гледам как си играеш с децата. Личи си колко много обичат да си играят с теб.“

Комплименти, които показват, че му имате доверие

Кажете на човека до вас, че имате доверие в начина му на действие, като използвате някои от следните изрази:

„Вярвам ти.“

„Бих те последвала навсякъде.“

„Аз съм от твоя екип.“

„Аз съм на твоя страна.“

„Нямам нищо против къде ще отидем на вечеря тази вечер. Каквото мислиш, че е най-добро.“

Използвайте думи, които му казват, че вярвате в него

Комплиментите, които казват на любимия човек, че вярвате в него, наистина могат да допринесат много за развитието на вашата връзка. Независимо дали вашият мъж се намира в труден момент или не, изпробвайте няколко от следните изрази и вземете под внимание как той реагира на тях.

„Толкова много вярвам в теб.“

„Толкова е лесно да повярвам в теб.“

„Избрах наистина добър човек.“

„Никога не се съмнявам в теб нито за секунда.“

„Знам, че можеш да направиш това.“

„Правил си трудни неща преди и си устоял. Ще се справиш и с това.“

„Обичам да те гледам как се справяш с живота с такава смелост.“

Комплименти за представянето му в спалнята

Правенето на комплименти на партньора ви за това колко е страхотен в спалнята помага да се разсеят страховете му относно евентуални недостатъци в цялостното му представяне в спалнята. Когато правите комплимент на човек конкретно за нещо, което е направил, вие му казвате, че го е направил правилно и че се чувствате добре от това. По този начин той с радост ще ви даде повече от него. Така че, уведомете го, когато прави нещо, което особено ви харесва в леглото. Все пак можете да му изпратите чувствено текстово съобщение, което да му покаже, че все още мислите за предната вълнуваща нощ!

Комплименти за връзката

Опитайте се да погледнете нещата, които той прави във връзката ви, които ви карат да се чувствате щастливи, че сте заедно. Да му правите комплименти за такива неща би било добър начин да потвърдите колко добър партньор е той за вас. Ако наистина се чувствате късметлии, че го имате в живота си, направете му комплименти в тази посока. Кажете му, че наистина го цените като партньор и го докажете с примери. Спомняте ли си онези малки неща, които той прави? След това му направете комплимент за тях.

„Ти си най-доброто нещо, което ми се е случвало.“

„ Винаги, когато се сетя за това, не мога да повярвам колко съм щастлива да те имам в живота си.“

„ Благодаря ти много, че ме изслуша и ми позволи да се отпусна.“

„Забавен си.“

В крайна сметка изследванията показват, че колкото по-забавен е един мъж, толкова по-привлекателен изглежда. Изследователи от университета „Саймън Фрейзър“ в Британска Колумбия накарали студенти да участват в събитие за бързи срещи. След всяка скоростна среща участниците отговаряли на въпроси относно взаимодействието, включително колко привлекателен намират човека, колко забавен е той или тя и колко се интересуват от него. Резултатите показват, че хората, които имат по-високи оценки за това, че са забавни, имат и по-високи оценки за привлекателност. Знаете, че вече го намирате за привлекателен (и забавен), така че защо да не го уведомите? Смейте се на шегите му. Кажете на другите хора, че той е толкова забавен. Той ще го оцени.





