6 малки трансформиращи правила за жени без късмет в любовта

Твърде често виждаме жени, опустошени от романтичните си преживявания. Въпреки най-добрите им усилия, мъжете никога не се отнасят с тях така, както заслужават да бъдат третирани. Липсата им на успех в любовните срещи няма много общо с хората, с които излизат. По-скоро те стават твърде емоционално вкоренени в преживяването твърде бързо и не успяват да видят как създават проблемна динамика на запознанството. За жените, които търсят как да намерят любовта, ето няколко правила, които винаги трябва да следвате, ако искате успех.

1. Слезте от влака на съжалението

Спрете да се самосъжалявате. Освободете се от саморазрушителните мисли, които ви спъват. Колко забавно е да излизате с някой, който само принизява себе си?

Помислете как хората са привлечени от някого с увереност. Човек със самочувствие изглежда обича живота и не се оплаква от себе си. Това е много по-приятно изживяване. Ако не се чувствате уверени, преструвайте се, докато не го постигнете. Вероятно ще видите разлика в начина, по който хората взаимодействат с вас.

2. Никога не плачете за мъж

Никога не плачете за мъж – той не си заслужава. Не му давайте силата си, като си позволявате да се чувствате зле.

Ние обучаваме хората как да се отнасят с нас. Ако успеете да работите върху своята увереност, ще намерите връзка с някой, който ви уважава. Дотогава това ще бъде един и същи човек с различно име.

3. Поддържайте мистериозно излъчване

Всички имаме емоционален багаж. По време на една връзка вашата половинка ще научи повече за вас. В началото не споделяйте прекалено много.

Това се отнася особено за това да кажете на някого какво чувствате към него. Ако излизате от две седмици и мислите, че той може да е най-подходящият, не му казвайте! Но ако след две седмици започнете да си мечтаете за брак и деца, трябва да помислите. Забавете темпото и намерете разсейване. Няма начин да знаете достатъчно за него толкова бързо, че да поемете ангажимент за цял живот. Ако мислите ви са там, пропускате някои ключови данни.

4. Полагайте само 50 процента усилия

Това звучи грубо, но е истина. Помислете за това с математически термини: ако положите 100 процента усилия, колко остава той да даде? Честно казано, когато става въпрос за срещи, по-малкото е повече. Колкото по-малко усилия полагате, толкова повече той трябва да се потруди. Това се превръща в сигнал за това колко инвестира във вас. Ако един мъж полага твърде малко усилия в началото на запознанството, какво ще се случи, след като започне да се чувства комфортно?

5. Накарайте го да дойде при вас

Това важи особено за първите няколко срещи. Ако отидете в къщата му на първата среща, вместо той да дойде да ви вземе, това е голям червен сигнал. Ако не желае да инвестира енергията поне да дойде да ви вземе и да планира нещо за вечерта, просто кажете „не“. Ако ви помоли да дойдете при него и няма план вечерта, той просто иска секс. Човек, който наистина желае да прекара време, за да ви опознае, ще положи усилия.

6. Никога не връщайте веднага обаждане или съобщение

Не забравяйте, че сте заети, заети, заети. Не чакайте обаждане или съобщение. Ако това провокира безпокойство, намерете друг начин да прекарвате времето си. Можете да се обзаложите, че не седи до телефона и чака да се обадите. Междувременно животът ви минава покрай вас. Излезте и го изживейте.





