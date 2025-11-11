6 месеца затвор наложи Районен съд- Кюстендил на подсъдим, който се призна за виновен в отглеждане на канабис

33 – годишен подсъдим се призна за виновен пред Районен съд- Кюстендил за отглеждане на марихуана, без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата, като му наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години.

Подсъдимият Б. Д. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.03.2024г. в обитаван от него имот, в с. Б., обл. Кюстендил, е отглеждал 31 броя растения от рода на конопа в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила. 17 от растенията са открити в стая на лятна кухня, в гардероб, други 14 растения – в спалня на втория етаж на къщата, в шкаф, всичко с общо нето тегло на листната маса след изсушаване 9.3 грама, на обща стойност 186,00 лева – престъпление по чл. 354в, ал. 1, пр. 2 от НК.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.