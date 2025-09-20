6 мита за здравословното отслабване, в които да НЕ вярвате

Време е да подходим към тялото си цялостно и да разберем, че отслабването е просто хубав страничен ефект от това да поставим себе си на първо място. Тялото ни е един храм, на който трябва да служим, а не да възприемаме като машина за „съхранение на мазнини“. Ето кои са митовете за „здравословното“ отслабване, които да забравите още днес.

1. Всички калории са еднакви и просто трябва да ги броите

Да, отслабването е въпрос на калориен дефицит, но освен загуба на тегло, има много други елементи, които засягат нашето здраве. Качеството на храна е точно толкова важно, колкото и калоричността. Тоест, 300 калории могат да се разглеждат и като една вафла, и като броколи, запечени с кашкавал и сирене.

2. Заменете бялата захар с друг подсладител

Истината е, че всички подсладители, било това агаве, мед или кафява захар носят едно и също на организма – прости въглехидрати. Така че, не лъжете себе си, че правите нещо специално, а си хапнете онова парче торта, което мислите от толкова време. Всички естествени подсладители влияят на скоковете на инсулин по един и същи начин.

3. Започвайте с десерт (плодове)

Преди доста години битуваше схващане, че плодовете трябва да се хапват преди основното, за да не ферментират в стомаха и да могат да се усвоят всички витамини. Вече учените са доказали многократно, че това е абсолютен мит – яденето на каквото и да е сладко ще вдигне нивата на глюкоза и инсулин в кръвта!

4. Упражненията с тежести са само за мъже

Пълна измислица! Само и единствено упражненията с тежести могат да оформят красиво и изваяно тяло, докато кардиото помага за горенето на калории, но в никакъв случай няма да стегне различните мускулни групи.

5. Хапвайте малко, но често

Това може да ви изиграе много лоша шега в дългосрочен план под формата на преддиабет и инсулинова резистентност. Когато правите „междинни хапвания“ вие поддържате кръвната си захар висока през целия ден, което вкарва органите с вътрешна секреция в режим на постоянна работа.

6. Ако пише, че е „веган“ или „без глутен“ значи е полезно

Голяма част от тези продукти са пълни със соя (която е изключително вредна за женското репродуктивно здраве) и захар. Така че винаги четете съдържанието и внимавайте за въглехидратите!





