6 навика в секса на щастливите двойки

Когато живеете с човек дълго време, сексът буквално започва да се превръща в брачно задължение – не искате, но трябва. А това не води до нищо добро.

Тези, които осъзнават, че страстта избледнява, се опитват да „наваксат“ не с качество, а с количество. Има такъв мит, че колкото по-често правите любов, толкова по-добре.

„Няма правилен отговор на въпроса колко често да правим секс. Нормално е честотата да намалява в различните периоди от живота. А опитът да поддържате „перфектен“ график, независимо какво искате, може да влоши сексуалния ви живот, казва Емили Нагоски, известен сексолог, доктор на науките и автор на бестселъри за сексуално образование.

Дозата: веднъж седмично

Канадски психолози решиха да разберат дали твърденията, че колкото по-често правят секс, толкова по-щастливи са съпрузите, са верни.

Оказа се, че най-щастливите двойки правят секс около веднъж седмично. Тези, които правят секс по-често от веднъж седмично, изобщо не са по-щастливи – удовлетворението им от връзката не се променя, а в най-лошия случай дори намалява.

Редовният секс е необходим, за да се поддържа усещане за интимност и здрава връзка.

Сексологът разказа какви навици трябва да възприемат щастливите и доволни двойки.

Не бъдете мързеливи

Сексуалният терапевт Кристин Хайд ме научи на тази прекрасна метафора, която използва с клиентите си, казва Нагоски. – „Представи си , че приятел те кани на парти. Съгласяваш се, защото това е най-добрият ти приятел. Но с наближаването на датата ставаш все по-недоволен: трябва да намериш бавачка за детето, трябва да се гримираш и да се облечеш и да шофираш през задръстванията в края на седмицата. Но след това обличаш празничните си дрехи, идваш на партито – и си щастлив, наслаждаш се на празника.”

Същото е и в секса. Трябва да сложите децата да си лягат рано, да вземете душ, да се приготвите . .. Но след това лягате в леглото и си спомняте, че сексът е приятно нещо.

Говорете за секс

Изглежда, че където има много думи, има малко действия. И все пак в интимния живот разговорите решават много проблеми.

„Изследванията показват, че двойки, които имат силна сексуална връзка и добър сексуален живот, говорят за секс постоянно“, каза Нагоски пред TODAY.com.

Много хора смятат, че необходимостта да обсъждат секса с партньор е признак на проблем. Но това не е вярно.

„Обсъдете предпочитанията, границите, вашите фантазии. Разговорът за секс може да бъде забавен и игрив. Говорете за това, което се случва между вас. Този тип разговори трябва да се превърнат в норма и за да част от една здрава връзка“, казва Нагоски.

И все пак, ако е трудно да започнете такъв разговор, защото всеки се страхува от критика, осъждане, не иска да нарани чувствата на любимия човек, си признайте. Говорете и за това, преди да говорите за секса.

„Взаимното уважение и честността са ключови фактори“, подчертава експертът.

Бъдете любопитни

Някои хора харесват обичайния си стар секс. Но има двойки, които просто не знаят как да променят вече скучния сценарий в леглото.

„Може да сте отгледани с идеята, че само определени видове сексуално поведение са приемливи“, казва Нагоски. – Бъдете любопитни за нови преживявания. Повишеният интерес към собственото ви тяло, партньор и удоволствие помагат да издигнете сексуалното общуване до нови висоти.“

Поставете удоволствието на първо място

„Правете само секс, който ви харесва. Има много причини, поради които сексът може да бъде неприятен: стрес, неправилна стимулация и много други. И тогава проблемът не е липсата на желание. Добре е да не правите секс, който не харесвате“, учи Нагоски.

Следователно двойките с щастлив сексуален живот са готови да работят, за да гарантират, че сексът е приятен и за двамата.

Вместо традиционния въпрос „Защо не искаш да правиш секс с мен?“ попитайте:

„Какво искаш от секса?“

„Какво не искаш, когато отказваш секс?“

Приемете промяната

„Телата ни се променят с възрастта, след раждане, поради заболяване или други причини. Трябва да позволим на нашето разбиране за секса да се адаптира и да се развива с тези промени. В противен случай започваме да чувстваме, че нещо не е наред с нас“, казва Нагоски.

Направете секса приоритет

Щастливите двойки решават, че сексът е важен за тях, че има значение за връзката им. Те предпочитат да отложат всички други неща за известно време: събирания с приятели, вечеря с роднини, гледане на телевизия преди лягане.

Създайте защитено пространство, където единственото, което ще направите, е да се доближите до любимия човек, да докоснете кожата му и да се насладите на момента.

Noviteroditeli.bg





