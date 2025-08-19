6 начина да се отървете от задържаната вода

Задържането на излишна вода в тялото е неприятен проблем, който води до подуване на краката, ръцете, лицето. Но проблемът не е само козметичен. Излишните течности в тялото могат да са причина за високо кръвно налягане, проблеми с бъбреците, хормонални промени, целулит. Вместо да пиете диуретици опитайте да се отървете от задържаната вода с помощта на някои ефективни природни начини.

Кои са най-успешните натурални начини да се освободите от задържаната вода?

Не яжте захар

Захарта под всякаква форма причинява задръжка на вода. Тя не води само до висок риск от диабет и свързаните с него състояния и заболявания, но е и предпоставка за задържане на излишни течности в тялото и подуване. Колкото повече ограничите приема на добавени захари и прости въглехидрати в диетата си, толкова по-добре ще се справяте със задръжката на вода.

Намалете солта

Солта е другата най-честа причина за задръжка на течности. Излишното количество сол, което приемате с храната е предпоставка за подуване и задържане на вода. Намаляването на солта в храната е здравословен избор, който ще ви помогне да се освободите от излишните течности, но и да намалите риска от високо кръвно налягане, бъбречни проблеми, хормонален дисбаланс, излишно тегло и воден целулит.

Отвара от глухарче

Отварата от глухарче действа като естествен диуретик. Сварете две големи шепи глухарче в един литър вода. Отцедете течността след като поври 15-20 минути. Оставете да изстине и пийте 3 пъти на ден.

Отвара от бреза

Брезовата отвара е другият прекрасен природен начин да дренирате излишната вода. Сварете 2 големи шепи брезова кора в литър вода. Оставете да ври отново 20 минути. Свалете от котлона и оставете да изстине. Пийте 3 пъти на ден.

Отвара от червена боровинка

Червената боровинка има превъзходни диуретични качества. Отварата от червена боровинка допринася за извеждане на задържаните течности, прочистване на пикочните пътища и предпазване от инфекции. Сварете 500 г сушени червени боровинки в 1 литър вода. Прецедете, охладете и пийте 3 пъти на ден.

Яжте храни, богати на калий

Калият е минерал, който има балансиращи свойства спрямо течностите в тялото. Богати на калий храни са бананите, авокадото, доматите. Те ще ви помогнат да контролирате нивата на натрий в тялото, който е отговорен за задържането на течности. Калият е полезен и защото контролира кръвното налягане, намалява риска от камъни в бъбреците, инфекции на пикочните пътища, поддържа здравината на костите, сочи az-jenata.bg.





