6 неща, които мъжете правят само ако обичат една жена

Има някои неща, които правим със сигурност, когато обичаме някого истински. Ако се питате дали партньорът ви ви обича, ще познаете, ако прави тези неща. Само мъжете, които обичат жените си истински правят това.

1. Не се страхува да покаже слабостта си

Мъж, който обича жената до себе си и ѝ има доверие, че няма да предаде чувствата му, си позволява да покаже уязвимата си страна. Мъжете знаят, че трябва да са силния пол, че не трябва да плачат, че не трябва да си позволяват да са слаби, защото това се очаква от тях. Въпреки това те са хора и като такива имат своите слабости. Ако партньорът ви не се страхува да показва уязвимата си страна пред вас, то е защото ви обича безусловно и знае, че няма да го съдите.

2. Той вижда красотата във вас постоянно

Когато един мъж ви обича истински, той ще ви вижда красива без значение как сте облечена, дали сте гримирана или имате сенки под очите. Не само ще го вижда, но и ще ви го казва. За него ще сте най-прекрасната жена не защото сте в най-добрата си форма или изглеждате безупречно, а защото ви обича и вижда само красивата ви страна.

3. Той прави жертви, за да сте щастливи

Ако един мъж ви обича истински, той ще прави жертви в името на това да сте щастливи. Повечето мъже правят жертви в началото на връзката, докато спечелят жената за себе си, преборят се за вниманието ѝ и за онова, което искат от нея. Често след преминаването на тази фаза компромисите стават все по-малко. Ако партньорът ви не спира да прави жертви в името на вашето щастие, то той несъмнено ви обича истински.

4. Той ви подкрепя във всичко

Мъжете, които обичат истински и безусловно са готови на всичко, за да повдигнат духа ви. Те ще са там до вас, когато имате нужда, когато не намирате смисъл, когато ви е страх или когато не знаете какво да правите. Те ще са рамото, на което да намерите опора.

5. Той се бори за любовта ви

Колкото и силна да е една любов, тя може да се срещне с множество препятствия по пътя, които да я сринат, да я направят слаба. Мъжете, които обичат истински никога не се отказват да се борят за любовта на своята любима. Те се стараят да поддържат пламъка такъв, какъвто е бил в началото.

6. Той обръща внимание на малките неща, които ви вълнуват

Един от най-интимните начини един мъж да изрази любовта си към своята дама, е да ѝ покаже, че забелязва всички малки неща, които я интересуват, които тя харесва и които я вълнуват. Тези жестове, които той прави, идват да покажат колко внимателно ви слуша и колко е важно за него да ви покаже любовта си по този начин. Ако един мъж не ви обича, той няма да се вълнува какво харесвате и от какво се интересувате.