6 октомври: Почитаме паметта на св. апостол Тома, имен ден имат…

На 6 октомври честваме паметта на свети апостол Тома. Тома бил един от учениците на Иисус Христос, които след Възкресението Му били изпратени като Негови апостоли да проповядват спасителното учение на всички народи.

Името Тома означава близнак, но сред учениците на Христос не е посочен негов брат близнак, както е писано за други апостоли, че са братя, например Андрей и Петър, Яков и Йоан Зеведееви.

Тома произхождал от обикновено семейство на рибари. Неговото апостолство се сочи от всички евангелисти, но името му най-много се споменава от апостол Йоан Богослов. Тома на няколко пъти правил откровени изказвания и е запомнен като прям човек, здраво свързан с действителността.

Когато след възкресяването на Лазар Христос заявил, че ще отиде в Йерусалим, където вече имало заговор за убийството Му, Тома казал на другите ученици: „Да идем и ние да умрем с Него“. По време на прощалната беседа на Иисус с апостолите Тома също взел думата.

А след Възкресението на Христос при първото Му явяване пред учениците Тома не присъствал и после заявил: „Ако не видя раните от гвоздеите и раната в ребрата Му, няма да повярвам!“.

Затова е останало неговото прозвище „Тома неверни“.

Но той не е бил неверен или невярващ, а само искал лично да се увери в нечуваното чудо – Възкресението на Господ. Затова при повторното Си явяване след седмица Иисус приканил този ученик да види раните Му, но Тома дори и не помислил да се уверява с осезаване, а само извикал: „Господ мой и Бог мой!“, тоест признал Иисус за Господ и Бог, Изкупител и Спасител на човешкия род.

Според преданието свети Тома проповядвал Евангелието на различни народи от Изтока, стигнал дори до Индия.

След години на успешна апостолска работа в тази страна той завършил живота си с мъченическа смърт. И днес много милиони християни в Индия го почитат като свой просветител в Христовата вяра.

Днес празнуват всички, които носят името Тома и производните му Том, Томас, Томислав.