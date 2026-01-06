6 ранни сигнала, които алармират за деменция след години

Нервен срив или затруднена концентрация в средна възраст могат да бъдат ранен предупредителен признак за деменция, казват експерти.



Британски учени, които са проследявали над 5000 възрастни над 55-годишна възраст в продължение на повече от две десетилетия, са установили, че хората, които проявяват набор от специфични симптоми на депресия, са значително по-склонни да развият състоянието по-късно в живота си.



Най-застрашените са тези, които са имали пет или повече от шест ключови предупредителни признака, включително влошаване на тревожността, затруднена концентрация, неспособност за справяне с проблеми, липса на топлина или обич към другите и загуба на самочувствие. Друг червен флаг бил недоволството от начина, по който се изпълняват ежедневните задачи.



Изследователите заявиха, че тези открития, публикувани в списанието The Lancet Psychiatry, биха могли да предоставят на лекарите начин да открият хора, изложени на риск от деменция, години преди да се появят загуба на паметта и объркване, пише Daily Mail.



Състоянието няма лечение, но експертите казват, че идентифицирането на рисковите лица възможно най-рано би позволило на лекарите да насърчат промени в начина им на живот, които могат да помогнат за забавяне на прогресията му. Отдавна е известно, че депресията е често срещана при хора с деменция, но изследователите казват, че това е едно от първите проучвания, които проследяват специфични симптоми на психичното здраве в продължение на десетилетия, за да видят как те са свързани с болестта по-късно в живота.



„Ежедневните симптоми, които много хора изпитват в средна възраст, изглежда, носят важна информация за дългосрочното здраве на мозъка. Нашите открития показват, че рискът от деменция е свързан с няколко депресивни симптома, а не с депресията като цяло“, каза д-р Филип Франк – изследовател на психичното здраве при възрастни хора в Университетския колеж в Лондон и водещ автор на изследването. „Този подход, базиран на симптомите, ни дава много по-ясна картина за това кой може да е по-уязвим, десетилетия преди да се развие деменция“.



В проучването изследователите анализирали здравните данни на 5811 възрастни на възраст между 45 и 69 години, със средна възраст 55 години. На участниците били задавани подробни въпроси относно психичното им здраве, обхващащи 30 често срещани симптома на депресия. По време на 23-годишния период на проследяване 586 души развили деменция.



Установено е, че тези, които са съобщили за пет или повече от шест ключови депресивни симптома, са имали 27% по-висок риск от развитие на състоянието в сравнение с хората, които не са съобщили за лошо настроение.

Д-р Ричард Оукли, помощник-директор по изследвания и иновации в Обществото за борба с болестта на Алцхаймер, заяви: „Връзката между деменцията и депресията е сложна. Окуражаващо е да се види, че това проучване започва да разкрива как деменцията и депресията са свързани. Важно е да се отбележи, че не всеки, който има депресия, ще развие деменция, а хората с деменция не е задължително да развият депресия“.