6-те най-добри любовни комбинации според зодията

Често се питаме дали човекът, с когото сме, наистина е подходящ за нас. Любовта се случва внезапно и неусетно, но с времето, когато реалността отстъпи на първоначалния адреналин, започваме да се съмняваме дали изборът ни наистина е бил правилен. Според мнозина най-добрият начин да се увериш дали с партньора ти сте добра „партия“ е да се вгледате в звездите. Така че, преди да се насочите към по-сериозно обвързване, вижте дали според астролозите сте подходящи един за друг.

1. Телец – Дева

Тези двамата са чудесна двойка, тъй като телците са известни с това, че се радват на простите неща в живота. Това е чудесно допълнение към типичните представители на зодия Дева, които също като телците са нежни и обичат природата. И двете зодии са практични, до някаква степен материалисти и винаги постоянни. Те копнеят за семейство и стабилна връзка.

2. Риби – Рак

Тъй като Рак е воден знак, представителите на зодията са едни от най-нежните сред всички останали зодии. Винаги знаят кога да се отдръпнат, имат страшно добре развита интуиция. Същото важи и за зодия Риби, въпреки че на хората зодия Риби им е малко по-трудно да се обвържат. Раците им действат успокояващо и ги карат да усещат стабилност, което е добре дошло за тях.

3. Стрелец – Овен

Твърдението, че ако си играеш с огъня, може да се опариш, важи с пълна сила за тези две зодии. Но този огън за тях е добре дошъл, докато те откриват и изследват, разделят и покоряват. Общи черти са оптимизмът, решителността и авантюристичният, безгрижен дух. Стрелците винаги искат да знаят какво следва, докато представителите на зодия Овен са малко по-спокойни и винаги готови да водят. Скандалите между тези две зодии могат да станат много грозни, но докато гледат в една посока и се разбират, всичко е прекрасно.

4. Водолей – Близнаци

Това са въздушни знаци, което означава, че докато вятърът не започне да духа прекалено силно, се разбират чудесно. Говори се, че Водолеите са онези, които променят света, защото те са насочени към постижения и се стремят да оставят своята следа. Близнаците са многостранни и тяхното любопитство и умение да общуват с хората им позволява да се адаптират във всякакви ситуации. Тук „многостранност“ е ключова дума и тези два знака се допълват много добре.

5. Везни – Лъв

Представителите на тези два знака са топли и общителни. Везните са известни с техния чар и умение да се харесват на хората, те често са душата на компанията. Сложете това до силното и доминиращо присъствие на представителите на зодия Лъв и получавате двойка, създадена в рая! Везните, въпреки че са общителни, не обичат да взимат страна при спор. Лъвовете, също като слънцето, не могат да бъдат игнорирани- техният жизнен характер и енергия винаги са налице и ако някога видите човек, който се мъчи да е в центъра на вниманието, може да сте почти 100% сигурни, че е зодия Лъв. Когато сложите тези две зодии заедно, получавате топлота и вълнение. Всичко е страхотно, докато нещата между тях не се разгорещят прекалено.

6. Козирог – Скорпион

Тези двамата имат много различни енергии- Козирогът е земен, а Скорпионът-воден знак. Това значи, че съберат ли се, стават сила, с която никой не може да се мери. За Козирозите често е важна отговорността, те често водят потаен живот. Това често е в противовес с някои от качествата на Скорпионите- те са известни с това, че са много отмъстителни.





