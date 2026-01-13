6 училища в Благоевград с нови цени на купоните за храна на учениците

Директорката на II ОУ Милена Ковачева: Увеличението е с 30 стотинки от фирмата за кетъринг заради новата минимална работна заплата, ще се поеме от бюджета на училището

В 6 училища в Благоевград е установено повишаване на цените на купоните за хранене на учениците. Тази информация е предоставена на областния координационен център по еврото, който официално заработи от вчера. Справката обаче е изискана в аванс от областния управител Георги Динев от всички 14 общини в Пиринско, като данни за промяна на цените са подадени само от страна на община Благоевград. Промяна в цените е извършена от търговските дружества, които предоставят услугата в следните училища – II, III, IV, VIII, IX и XI, съобщиха за „Струма“ от пресцентъра на областната управа, без да конкретизират с колко се е повишил купонът. В другите общини няма засечено увеличение на купоните за храна на учениците.

За коментар потърсихме директорката на II ОУ „Димитър Благоев“ Милена Ковачева, която заяви следното: „Цената на купона за хранене се увеличава с 30 стотинки и това е съгласно клауза в договора, който сме сключили с фирмата за кетъринг. Промяната се дължи на повишаването на размера на минималната работна заплата, а не заради еврото. Тези 30 стотинки ще бъдат поети с целеви средства от бюджета на училището, родителите няма да доплащат”, заяви директорката. Тя поясни, че цената на купона за храна на учениците е около 4 лв., като парите се поделят поравно между училището и родителите. Директорът на III ОУ „Димитър Талев” в Благоевград Васил Чолаков пък заяви, че при тях няма промяна в цената на купоните за храна.

„Цената е определена в договора през септември след проведена обществена поръчка и без значение дали е калкулирана в лева или евро. Другото е опит за настройване срещу еврото”, каза директорът на школото.

Васил Чолаков Георги Динев

Дали и какви мерки и действия ще бъдат предприети от страна на компетентните органи, част от Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България, предстои да разберем. Това ще е приоритет и на Областния координационен център в Благоевград, който вчера официално бе сформиран със заповед на областния управител Георги Динев. Губернаторът ще е негов председател, а в състава влизат кметовете на общини в областта, ръководители на териториални звена на централната администрация – МВР, НАП, КЗП, Агенция „Митници“, БАБХ, а при необходимост ръководителят може да привлича за участие и представители на други администрации и организации на територията на областта. Основна задача на Областния координационен център е да подпомага дейността на механизма и Координационния център към него, като решава въпроси от координационен характер относно наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото на територията на областта. Това включва случаи на необосновано покачване на цените, констатирани нарушения и наложени санкции, проблеми при изплащане на пенсии, обезщетения за болест, безработица или майчинство, социални помощи, заплати, констатирани измами, наложени санкции на некоректни търговци и спазване на изискването за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите, наличие на уведомления за приемане на смесени плащания и в двете валути, наличие на обективни икономически фактори за увеличаване на цените на стоки и услуги, извършени проверки в търговските обекти от компетентни институции и др. На ръководителя на Координационния център Владимир Иванов, който е и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, вече е била предоставена информация за цените на купоните за хранене за учениците от търговските дружества, предоставящи услугата на територията на област Благоевград. Областният координационен център ще провежда редовни заседания всяка седмица.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА