61-г. ловец от Голешово почина по време на ловен излет след масиран инфаркт

61-г. Спас Михайлов от санданското с. Голешово почина вследствие на масиран инфаркт в събота по време на последния ловен излет на дружинката от граничното село. Малко след 15.30 ч. последните му думи били: „Нещо ми е топло”, свалил якето си, за секунди посинял и издъхнал на място, по-късно екип на Спешен център само констатирал смъртта му.

За трагичния случай разказа кметският наместник на селото Стоян Съботанов, който е близък на семейството на Спас Михайлов. Ето какво сподели той:

Стоян Съботанов

„Всички в селото сме потресени от случилото се, ловците също. Отиде си един човек, който и на мравката път правеше. В селото хората се обръщаха към него с прякора Либерте, свободен и добър човек ни напусна. От години Спас пътуваше от Благоевград, където живееше последните години, до с. Голешово в почивните дни с приятеля си Вальо, който също е от селото, за да ловуват с дружинката. За здравословни проблеми не е споделял, не се е оплаквал от нищо. Спортист, живееше здравословно, даже не се е задъхвал, а ловното поле на дружинката се намира на час и половина пеша от селото. Остави сираци две деца. Той има сестра близначка и още един брат и сестра”, разказа покрусен Стоян Съботанов.

ЛИДИЯ МАНЕВА