612 превишения на средната скорост за 1 месец в Пиринско, най-високата от 197 км/ч засечена на АМ „Струма“ при Сандански-Дамяница

612 превишения на средната скорост са установени за един месец в Благоевградска област. Това са засекли тол камерите от началото на прилагането на санкционния контрол за средна скорост от 00:00 ч. на 7 септември до 6 октомври, съобщиха за „Струма“ от Агенция „Пътна инфраструктура“ в отговор на репортерско запитване. Въпросите, които отправихме към АПИ, бяха относно броя на констатираните нарушения и най-голямото отклонение за средна скорост. Оказа се, че най-високата засечена скорост за този период е 197 км/ч, която е установена в отсечката Сандански-Дамяница. Това е една от двете отсечки на АМ „Струма“ на територията на областта, на която се измерва средна скорост, другата е при Българчево- Покровник.

Въвеждането на средна скорост стана с промените в Закона за движение по пътищата, приети от депутатите, и са в сила от септември. Така забраната за превишаване на максимално допустимите скорости ще се прилага и за средната скорост в определен участък от пътя. Максимално допустимата скорост по магистралите е 140 км/ч, а по скоростните пътища – 120 км/ч.

Системата за контрол ще използва камери, монтирани в началото и края на отсечката, като „средна скорост“ е дефинирана като скоростта, с която превозно средство изминава за определено време определен участък от пътя, установена с автоматизирано техническо средство или система за секционен контрол. Камерите засичат времето, за което едно превозно средство преминава между две точки на контрол. На база на това се изчислява средната скорост. Ако тя надвишава разрешената за участъка, автоматично се генерира глоба. Тол камерите ще подават данните към МВР за средна скорост в реално време, а нарушителите, които са превишили ограничението на скоростта, ще получават електронен фиш.

Факсимиле от отговора АПИ в „Струма”

Санкциите за превишена скорост, установена чрез камерите, са същите като при обичайните проверки:

– До 10 км/ч превишение – глоба 20 лв.

– От 11 до 20 км/ч – глоба 50 лв.

– От 21 до 30 км/ч – глоба 100 лв.

– От 31 до 40 км/ч – глоба 400 лв.

– От 41 до 50 км/ч – глоба 600 лв.

– Над 50 км/ч – глоба 700 лв. + 3 месеца лишаване от книжка.

За всеки следващи 5 км/ч над този праг глобата се увеличава с 50 лв.

По данни на АПИ и МВР първите електронни фишове вече са изпратени часове след старта на реалния контрол.

Колко са санкционираните в Пиринско? Този въпрос зададохме на говорителя на ОД на МВР – Благоевград Йорданка Шаркова, която направи проверка и отговори, че към момента все още не са налагани глоби за „средна скорост“.

Всъщност излиза, че автоджигитът, засечен със 197 км/ч на отсечката Сандански-Дамяница на АМ „Струма“, не е наказан. Иначе би трябвало да отнесе максималната глоба от 700 лв. и отнемане на шофьорската книжка за 3 месеца, както е предвидено при превишаване на скоростта с над 50 км/ч. Освен това санкцията следва да се увеличи с 50 лв., които се трупат за всеки следващ 5 км/ч над прага.

От АПИ апелират шофьорите да карат внимателно и да спазват правилата за движение и ограничение на скоростта.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА