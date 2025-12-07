62-г. благоевградчанин с 80% инвалидност принуден да чака 3 м. заседание на ТОЛЕК, за да подмени шофьорската си книжка

3 месеца е принуден да стои без шофьорска книжка 62-г. благоевградчанин Любен Гоцин въпреки трудната си подвижност, доказана с присъдени 80% инвлидност от ТЕЛК и 42-годишен безупречен стаж на любител шофьор. Той поиска думата от вестник „Струма“ с призив към министрите на транспорта и здравеопазването спешно да разпоредят нов маниер на работа на Транспортна областна лекарска комисия (ТОЛЕК) или да дадат правомощия КАТ да признава медицинските удостоверения, издадени от джипитата, каквато бе старата практика. Ето какво разказа пред репортер на „Струма“ Любен Гоцин:

„Преди месец подадох документи за подмяна на шофьорската ми книжка в КАТ – Благоевград. От 1982 г. притежавам свидетелство за управление на автомобил, а 2 години по-рано бях инвалидизиран. Досега няколко пъти съм сменял книжката поради изтекъл срок, но изненадващо този път в КАТ не признаха медицинското свидетелство, издадено от личния ми лекар, нито становищата на специалистите, в това число и ортопед, удостоверяващи, че мога да управлявам автомобил, категория Б. Вместо да получа новата си шофьорска книжка месец след подаване на документите, преди няколко дни, за първи път от 42 г., в КАТ ми връчиха уведомление да вадя ново медицинско от ТОЛЕК в София. Такъв бил законът от 2013 г., ми обясни шефът на КАТ. Хората бяха много любезни, а законите са да се спазват.

Веднага тръгнах към София да се сдобия с нужния документ, защото без автомобил придвижването ми е невъзможно, а там ми насрочиха прегледа на 16 февруари догодина!

Двамата министри да отговорят каква е тази комисия, заради която КАТ не признава експертиза на общопрактикуващ лекар и на медици специалисти, и защо тя не заседава достатъчно често, та хората като мен да се обслужват в рамките на няколко дни и да не чакат с месеци! Настоявам спешно да се намери решение на този казус, тъй като потърпевши са стотици инвалиди като мен! Тази недомислица затваря мен, а вероятно и още десетки потърпевши 3 месеца вкъщи (при това по празниците!), без да мога да мръдна никъде, защото движението ми е силно затруднено.

Не ми е по джоба да плащам на таксита, които отгоре на всичко в Благоевград вдигат цените от Нова година. Инвалидната ми пенсия е 660 лв., какво по-напред да покрия, само за транспорт няма да ми стигне на месец! Съпругата ми няма шофьорска книжка, което превръща в огромен проблем за семейството ни дори най-елементарни дейности като пазаруването.

Отиването ми до София завчера коства много на човек като мен, включително се отрази сериозно на бюджета ни. И вместо да свърша работа, аз повторно трябва да преминавам през целия този цикъл, защото на министъра му е широко около врата и през ум не им минава да разпоредят ТОЛЕК да заседава, ако трябва, всеки ден или поне всяка седмица. Работата на тази и други подобни комисии е те да служат на нас, не да превръщат нас в зависими от тях!

Настоявам незабавно да се направи нещо, защото да оставиш инвалиди без възможност за мобилност е недопустимо и не знам на коя европейска разпоредба ще се подпрат, ако заведем дело в Страсбург!“, заключи Любен Гоцин.

Л. Гоцин е недоволен от бюрократичните спънки в държавата



Той апелира към Адвокатстата колегия да се ангажират с казуса и декларира готовност за сътрудничество да се заведе иск за нарушаване на човешките права на инвалидите в България.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА