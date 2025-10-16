62-ма състезатели се пуснаха по 33-километровото трасе на „Belasitsa Sky Run“, следени с джипиес-тракери на 1800 м надморска височина

62-ма любители на планинското бягане се пуснаха в поредното издание на „Belasitsa Sky Run“. Маратонците трябваше да преодолеят 33-километровото трасе, най-високата точка на което бе на 1800 м надморска височина. Победата грабна многократният призьор в подобни форуми от международен и републикански ранг Йордан Тодоров, който финишира на петричкия площад „Македония“ за 3 ч. и 8 минути. Втори се класира Станислав Чолаков с време 3.22 ч., а място на почетната стълбичка намери и Александър Иванов, спрял хронометрите на 3.37 ч.

Победителят Й. Тодоров Участниците на старта Един от подкрепителните пунктове в очакване на бегачите Доброволци от „Bela Extreme“ почистиха трасето в планината след края на състезанието

„Това е третото ми участие тук за последните 4 г. Направих добро бягане, макар че не съм в оптималната си форма, предвид скорошната тежка надпревара, в която се включих. Трасето вече ми е познато, доста технично е, на върха имаше доста силен вятър, което го направи още по-предизвикателно“, коментира шампионът Й. Тодоров.

„Състезанието мина според очакванията ни. Благодарни сме, че такива изявени бегачи участваха при нас“, сподели фронтменът на местния клуб за екстремни спортове и планинарство „Bela Extreme“ Стойчо Станоев, който изнесе тежестта на организацията. По целия маршрут участниците бяха следени с GPS-тракери, на обособени места бяха разположени и подкрепителни пунктове.

СТАНЧО СТАНЧЕВ