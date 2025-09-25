62 процента загуби отчете управителят на „Кюстендилска вода“

Рехабилитация на 6-те водохващания в планина Осогово, както и водовземното съоръжение при река Струма ще решат проблема, заяви кметът О. Атанасов

62 процента са загубитена водното дружество „Кюстендилска вода“, заяви управителят Даниел Орманков по време на заседанието на ОбС – Кюстендил. Той направи отчет по искане на съветника Андрей Миленков, който настоя за отговори на въпроси, свързани с водоподаването в общината.

„Към момента количеството вода, което постъпва към пречиствателната станция в село Жиленци, е около 90 литра, при необходими около 250 литра”, посочи Орманков. Той допълни, че Кюстендил и част от селата се водоснабдяват от шест речни водохващания, за които има разрешен обем от 4 млн. кубика вода, както и от 24 шахтови кладенеца с разрешен обем от 400 000 кубика вода. Като проблеми той посочи, че количеството вода от шахтовите кладенци не е достатъчно да задоволи нуждите, както и че няма изградена връзка между резервоарите в отделните зони.

„Към момента с режим на водата са високите части на кварталите „Запад“ и „Румена войвода“ в Кюстендил и селата Катрище, Граница, Берсин, Долно село. В Граница и Берсин проблемът с водата е заради намален дебит в речното водохващане, от което се захранва и съседната община Невестино, посочи още Орманков, цитиран от БТА.

Д. Орманков О. Атанасов



С цел подобряване на водоподаването от миналата година до момента са подменени 10 помпени агрегата. През следващата седмица се очаква доставката на още два агрегата, които ще бъдат монтирани в южната зона. Общата дължина на цялата водопроводна мрежа в община Кюстендил е 700 км и е публична общинска собственост.

Кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов каза, че според него, за да бъде решен проблемът с водоснабдяването, трябва да бъдат напълно рехабилитирани шестте водохващания в планина Осогово, както и водовземното съоръжение при река Струма. Трябва да се подменят и тръбите до пречиствателната станция. Успоредно с това трябва да се оправят 24-те речни кладенеца, както и да се подменят помпи по системата, която качва вода до Оризарско гумно.

„Това би било идеално резервно захранване на града“, посочи Атанасов и допълни, че има уверението на министър-председателя, че ще се търсят средства за довеждащите водопроводи.





