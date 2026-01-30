629 000 лв. приходи от общинска собственост отчете община Гоце Делчев за 2025 г., с 3,6 млн. лв. по сметките местната болница най-успешното здравно заведение в Пиринско

629 524 лв. при прогнозни 400 000 лв. е събрала община Гоце Делчев през миналата година от разпореждане с общинска собственост. Става въпрос за 62 разпоредителни сделки, от които 4 са за продажба на имоти на търгове с тайно наддаване, донесли на общината 447 113 лв. От 11 продадени земеделски имота приходът е 54 685 лв., други 97 561 лв. са влезли в хазната от продажбата на 32 урегулирани имоти, чиито нови собственици имат жилища наблизо, а от 8 сделки за прекратяване на съсобственост приходът е 30 164 лв. Всичките суми са без ДДС.

През същата година общината е имала 893 сключени договора за отдаване под наем, управление или концесия на общински имоти, а при прогнозни 260 000 лв. от наеми на общински имоти са постъпили 268 408 лв.

Това отчете кметът на Гоце Делчев Владимир Москов пред общинските съветници на вчерашната сесия в Гоце Делчев. В доклада не е пропуснат и единственият концесионен договор в общината с „Пирин Спринг“ АД за ползване на минерална вода от находище Баничан, от който в общината са влезли 23 600 лв.

На сесията съветниците дадоха съгласие в МБАЛ „Иван Скендеров“ да бъде разкрита нова длъжност системен администратор. Причината за искането на управителя д-р Петър Филибев е сериозно нарасналият обем работа. Общинската болница обслужва 70 000 души население от Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча, болничният персонал е 326 души и само за деветмесечието на 2025 г. болницата е успяла да реализира счетоводна печалба от 1 283 млн. лв. Към момента по сметките на дружеството има 3,563 млн. лв. което го прави най-успешното здравно заведение на територията на областта. Въпреки това и тук се наблюдава сериозен дефицит на кадри. Според действащото щатно разписание в болницата трябва да има 419 работни места, но 85 от тях са свободни.

Любопитна е статистиката и за новооткритата в болницата ТЕЛК. За периода 1 юни – 31 декември 2025 г. тя е издала 1620 експертни решения плюс още 166 решения за удължаване на временната неработоспособност.

Общинските съветници в Гоце Делчев одобриха предложение за кандидатстване по проект за енергийна успеваемост на осветлението в градския парк. Проектът предвижда замяна на над 493 осветителни тела, инсталирани на 326 електрически стълба, частична замяна на захранващи кабели, предпазители и прекъсвачи, въвеждане на допълнение заземление, замяна на таблото за ръководство и внедряване на система за ръководство и мониторинг на осветлението. Предвидена е и система за увеличение на интензитета на осветлението при осъществяване на събития. Очаква се реализирането на плана да докара до над 60 % икономисване на електрическа енергия и разноски за поддръжка. Прогнозната стойност на плана е към 100 000 евро.

ВАНЯ СИМЕОНОВА