63-г. мъж от Ресилово хвърли самоделно взривно устройство по сградата на дупнишката полиция, хванаха го на входа на София

63-годишен мъж от село Ресилово и съпругата му са задържани за хвърлянето на самоделно взривно устройство по сградата на полицейското управление в Дупница. Инцидентът се е случил късно вечерта в неделя, след което извършителите са тръгнали със собствен автомобил в посока София.

След координирани действия на органите на реда от Дупница и близките градове двамата бегълци са били задържани в района на Владая, преди да влязат в столицата.

„Наложи се незабавно да организирам заградителни мероприятия с целия наличен ресурс на Районното управление на територията на град Дупница. Впоследствие докладвах и на главния секретар на МВР Мирослав Рашков и под негово ръководство бяха ангажирани съседните дирекции, които ни оказаха безценна помощ. Около 2 часа след събитието, на влизане в София в района на Владая, беше спрян автомобилът. След бързата реакция на колегите автомобилът бе установен, а лицето е задържано и впоследствие конвоирано в РУ – Дупница, където работата с него продължи. 63-годишният жител на село Ресилово е задържан за 24 часа, работата с него продължава под надзора на прокуратурата“, коментира главен комисар Светослав Григоров. Той допълни, че няма материални щети и пострадали полицаи.

„Самоделното взривно устройство е сглобено от извършителя посредством барут“, поясни директорът на ОД на МВР – Кюстендил. По думите на главен комисар Светослав Григоров задържаният не е криминално проявено лице.

„Същият има регистрация за неизплащана издръжка през 2012 година. До момента не е попадал под нашето полезрение. В началото на месец октомври бяхме сезирани от съпругата му вследствие на семейни пререкания и проблеми от личен характер, заради което беше работено с него. Мотивите му ще бъдат тепърва изяснени, работата е още в начален етап. Автомобилът е лична негова собственост, но самоделното устройство не е хвърлено в движение от колата, мъжът е дошъл тук на собствен ход“.

Съпругата на мъжа от село Ресилово също е задържана, тъй като полицията има доказателства, че тя също има участие в случая.

Директорът беше категоричен, че никой от полицията в Дупница не се чувства застрашен.

„Заради случая, който сам по себе си представлява прецедент, действията ни налагаха бързина и прецизност, тъй като към момента не разполагахме с информация дали мъжът разполага с оръжие или подобни вещества в него. Затова работата, която организирахме с колегите от другите управления по нареждане на главния секретар, и подходът ни бяха изключително внимателни и прецизни. Така се стигна до задържането му, без да има последствия за него“, завърши главен комисар Светослав Григоров.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



