64 нарушения на правилата за пътна безопасност са установени по време на спецоперация Focus on the Road в Пернишка област

Специализирана полицейска операция Focus on the Road, инициирана от организацията на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL е проведена в Пернишка област за времето от 6 до 12 октомври. Акцентът при контрола е поставен върху ограничаване влиянието на разсейването при водачите по време на движение. Основният фактор е използването на мобилни електронни устройства и недопускане на управление под влиянието на различни разсейващи фактори. Контролирано е и използването на обезопасителни колани и системи за деца.

По време на акцията са определени 120 точки за контрол и са проверени 1468 моторни превозни средства. Установени са 18 водачи, използващи мобилни телефони без устройство „свободни ръце“; 31 шофьори без обезопастелни колани; 11 пътници от които 6 на предните седалки и 5 на задните също без обезопасителни колани и 4 случая на неизползвани обезопасителни системи за деца.

Използват се активно и автоматичните средства за контролиране на скоростните режими, като от 1 до 12 октомври са констатирани 1427 превишения на максимално допустимата скорост. Активният контрол на пътното движение продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА