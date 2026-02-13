Оставиха в ареста 65-г. дилър на хероин от Благоевград Кр. Григоров

65-годишният благоевградчанин Красимир Григоров, който бе задържан при полицейска акция с 22 грама хероин, остава в ареста.

Окръжен съд – Благоевград му наложи мярка „задържане под стража“ след внесено искане от Окръжна прокуратура. Делото е разгледано от съдия Петър Пандев, който е отчел, че налице обоснованото предположение, че той е извършил престъплението за което е обвинен – за разпространение на наркотици и държане на наркотици със същата цел. Определението на съда подлежи на обжалване пред Апелативен съд-София.



Както „Струма“ писа, в обедните часове на 11 февруари в района на ул. „Скаптопара“ полицаи проверили 46-годишен благоевградчанин у когото е намерено полиетиленово пликче, съдържащо около 0,55 грама наркотично вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на хероин. В хода на работата по случая, от криминалисти при 01 РУ-Благоевград е проверено и жилището на 65-годишния Красимир Григоров, където е открит около 22,77 грама хероин. По случая е образувано досъдебно производство и уведомен дежурен прокурор, който е издал постановление за привличане на Кр. Григоров като обвиняем и за задържане за 72 часа. 65-годишният благоевградчанин е стар познайник на полицията. На 11 януари 2018 г при обиск на къщата му в района на ТПК „Рила“ криминалистите откриха 14 дози хероин, опаковани в станиол, като тогава освен него бе задържана и 83-годишната му майка. Тогава двама наркозависими бяха ги посочили като продавачи на дрогата.

Тина Георгиева