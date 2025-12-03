65-г. благоевградчанка на съд за “дубайска пирамида“, завлече с над 410 000 лв. 11 човека и ги потопи в дългово робство (ОБНОВЕН)

7-годишно разследване за крупна измама, приключи с обвинителен акт срещу Сийка Янева, делото ще се гледа в РС – Гоце Делчев

65-годишна благоевградчанка е обвинена за серия измами, при която завлече с 410 787 лв. 11 лица в пирамида за „бързи пари“. Престъпната схемата е действала в продължение на 10 години, съобщиха от Районна прокуратура – Благоевград. Обвинителният акт е внесен в РС – Гоце Делчев срещу Сийка Янева за серия измами, извършени спрямо множество лица, с цел получаване на имотна облага в големи размери. Престъплението е квалифицирано по чл. 210, ал. 1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като повечето от пострадалите са хора от Благоевград. В периода от 2010-2020 г. обвиняемата се сприятелила с множество лица, на които спечелила доверието, с цел имотна облага. В редица случаи тя споделяла с тях за сериозни здравословни проблеми на нейни близки – спешна операция или трансплантация в чужбина, съпътствани от остра нужда от средства.

Предизвиквайки съжаление, С. Янева първоначално молела различни лица за поръчителство за получаване на кредити, а впоследствие и за сключване на договори от името на въведените в заблуждение лица. Сумите по тях били отпускани от различни банкови и кредитни институции, като парите били предавани на обвиняемата с уговорка тя да погасява месечните задължения по кредитите. С времето тя преставала да плаща вноските, а пострадалите от действията й лица научавали за това едва след като били потърсени поради неплатени задължения. Една от пострадалите изтеглила по молба на обвиняемата 27 кредита на обща сума на главницата 118 889 лева, която била предадена от нея на Янева.

Другият начин на измама, използван от обвиняемата, е предложение за „влагане на парични активи в инвестиционен фонд в Дубай“. За убедителност тя се представяла за посредник на чуждестранната организация и показвала папка с документи. За първоначална инвестиция – не по-малка от 5000 лева, обещавала месечен дивидент с лихва от 5-12% върху вложената сума.

Желаещите за получаване на такъв доход подписвали договор за брокерски услуги, предоставяни на непрофесионален клиент, и запис на заповед с фирма. При липса на налични парични средства у потенциални клиенти тя упорито ги убеждавала да вземат кредити и ги съпровождала до банки.

Обикновено първите месеци С. Янева изплащала на клиентите на „инвестиционния фонд“ дивиденти в различен размер, но постепенно преставала да го прави под различен предлог – забавени плащания от страна на фонда, смърт в семейството и др. Впоследствие преставала да поддържа връзка с тях и не отговаряла на телефонните обаждания.

Обвиняемата С. Янева предлагала съдействие за назначаване на престижна длъжност в държавна институция – в органите на съдебната власт, адвокатурата, срещу парични суми. За целта тя демонстрирала наличие на контакти и близки отношения с лице, заемащо висша държавна длъжност от висок ранг, провеждайки телефонни разговори. След получаването на парите С. Янева не отговаряла на обаждания и се укрила.

Обвиняемата въвела в заблуждение две лица с обещания за съвместни бизнеси, свързани с изграждане на ветрогенератор и завод за биоетанол. Получила от „бъдещите съдружници“ парични суми за различни цели. Впоследствие обаче идеите й се променяли – превоз на дърва, скъпоценни камъни в Дубай, продажба на злато, купуване на нови коли, създаване на нови фирми, закупуване на камиони в гр. Кюстендил с банков кредит. Парите били давани както в брой, така и превеждани по банков път.

Запитана за липса на каквито и да е резултати от нейните обещания, тя се оправдавала със здравословните проблеми на близки и финансови затруднения.

Деянието е било извършено от обвиняемата в съучастие с майка й Теменужка Кралева, която е фигурирала в част от приложените по делото неистински документи – договори с клиенти, в които е била представяна като „инвестиционен посредник“. Кралева била едноличен собственик на фирма за авточасти, която била представена като посредник на инвестиционен фонд „Аабаринвестмънт”, което било гвоздеят в измамната схема. Такъв фонд обаче никога не е бил лицензиран в Комисията за финансов надзор.

В хода на разследването, което отне доста време, са привлечени като обвиняеми майката и дъщерята. Преди 1 г. Кралева е починала, и обвиняема останала само дъщерята Янева. Общият размер на имотната вреда, причинена на 11 лица, възлиза на 410 787 лв.

Разследването продължи много години, като първоначално се водеше от ръководителя на РП – Благоевград Борислав Ковачки, който впоследствие се отведе, и със случая се зае шефът на териториалния отдел в Гоце Делчев прокурор Иван Чилев.

В един етап казусът бе изпратен в Окръжна прокуратура – Благоевград, но в крайна сметка бе върнат в РП – Гоце Делчев, където финализира с внесен обвинителен акт в РС -Гоце Делчев. В процеса на протяжното разследване част от потърпевшите от С. Янева потърсиха гласност в редакцията на в. „Струма“. Ето разказите на някои от тях, които записахме преди 4 г., но останаха да отлежават, за да не се попречи на разследването. Най-сериозно ощетена е призовкарката в Окръжен съд – Благоевград Величка Начева. Ето какво разказа тя:

„Запознах се със Сийка Янева през 2010 г. покрай работата ми. Аз съм призовкар към ОС – Благоевград, а тя ми е в района. По това време работеше в магазина “Макси мода“ в центъра на града и като имах книжа за нея, ги носех там. Беше много мила и сговорчива. Изградих си мнение за нея като стабилен, сериозен и отговорен човек, която издържа цялото си семейство – по това време мъжът й и дъщеря й не работеха и гледаше и старата си болна майка пенсионерка. Поради тази причина средствата не й достигаха и ме помоли да стана поръчител на майка й в ДСК в края на 2014 г. и всичко беше наред. Преди това още ми беше казвала, че малката й дъщеря Данислава Янева има здравословни проблеми, че лежала по болници с риск за живота й. Оцеляла, но зрението й било засегнато почти на 100%. Аз самата съм я виждала и комуникирала с нея и наистина ми се е струвало, че има проблем със зрението. Дори съм я придружавала до тоалетната, когато е по-тъмно – да не се спъне като не вижда. И така през 2015 г. Сийка Янева ми сподели, че трябва да се направи операция на дъщеря й в Турция, да й сложат 2 пластини в главата – всяка от които струвала по 7000 долара. Единствен начин за справяне с тежката ситуация е ползването на банков кредит и тъй като на нея и на никого от семейството й няма как да отпуснат такъв, ме помоли да изтегля кредит на мое име. Понеже съм държавен служител, щяло да стане, като ме увери, че тя ще внася вноските по кредита. След като се съгласих, Сийка ми каза, че е проучила нещата в банката (ДСК). В момента имам много изгодна оферта, че тя ще води преговорите с банката, ще набави документите, а аз само ще трябва да отида в уречения ден и час да се подпиша. На 10 юни 2015 г. се свърза с мен и каза, че всичко е готово и трябва да отидем до банката. Отидохме до клона на ДСК на ул. „Тодор Александров“ 47, служителката, която ни посрещна, каза, че всички документи са готови – само трябва да представя лична карта и да се разпиша на куп документи. Договорът беше за 33 000 лв., които Сийка ме увери, че ще погаси до една година време.

Тъй като обаче тези пари не са били достатъчни – уговорила беше още 2 банки -ПИБ и Алфа банка тогава (сега Пощенска банка), за по-малки суми от по 9000 лева, които пък щяла да погаси до 3-4 месеца. ТРИТЕ КРЕДИТА БЯХА ИЗТЕГЛЕНИ ЗА СРОК от 24 часа. Впоследствие разбрах защо е трябвало да бъдат толкова набързо един след друг. Защото по този начин в Кредитния регистър втората и третата банка няма да установят, че вече имам сключен договор за кредит с ДСК за 33 000 лева, иначе са щели да откажат кредитите. Във втората и третата банка процедурата беше същата като в ДСК. Готови договори, аз само да представя лична карта и да подпиша. През цялото време, за да изтегля заемите на мое име за нейно ползване, беше много настоятелна, дори досадна – така че да не можеш да й кажеш НЕ, като милион пъти ме уверяваше, че никога няма да остави да не погаси кредитите и да ме остави в затруднено положение, че съвестта й няма да го позволи.

След няколко дни Янева се обади да отидем до трите банки, за да изтегля сумите, които директно давах на нея. Дори парите от ДСК й ги предадох пред двете й дъщери – Данислава и Теменужка. От ПИБ и Алфа банка като ги давах, бяхме само двете. И пак ме уверяваше, че до една година кредитите ще бъдат погасени. 2 години действително плащаше вноските, но след това спря, като ми даваше уклончиви обяснения, че е направила инвестиции, очаквала някакви пари от Дубай и ще погаси заемите до края на юли 2017.

През юни 2017 получих писмо от ИЗИ „Финанс” за забава на плащането на кредита. Счетох, че е станала някаква грешка, тъй като не бях теглила бърз кредит, но след около 10 дни получих второ писмо от друга фирма за бързи кредити – „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ“ за „просрочени задължения” по кредит. Разтревожих се и се обадих на Янева дали знае нещо по въпроса, тъй като единствените ми кредити бяха свързани с нея. Оказа се, че тя е правила от мое име бързи кредити он лайн, тъй като знае имената ми, ЕГН и данни от личната ми карта. Направих справка в една от банките и установих, че имам 13 кредита, като главниците са около 80 000 лв., които тя е преустановила да плаща през юни 2017 г. Всички документи за кредити от мое име са подправени, на повечето липсва моя подпис.

В началото на август 2017 г. тя спря да отговаря на обажданията ми и аз подадох жалба в прокуратурата. От февруари 2018 г. започна досъдебно производство, което още не е приключило. Срокът на разследването непрекъснато се удължава, като последно беше до края на септември. Аз съм дала показания, викани са свидетели. След това друга жена подаде жалба в прокуратурата и двете жалби бяха обединени в едно досъдебно производство, което се води от разследващ полицай Латинка Бицова. Към настоящия момент ми спират заплатата и от тези 80 000 лева аз ще трябва да платя около 140 000 лв., защото съм дадена на ЧСИ, който начислява такси, наказателни лихви и т.н. Аз ще трябва да плащам до живот нейните сметки…”, разказа Величка Начева, която продължава да изплаща и досега скъпата цена.

В измамата мрежа е оплетена и Жулиета Думбанова, педагогически съветник в едно от благоевградските училища.

„Сийка Янева я познавам от дъщеря й, която учеше в училището ни. Много съжалявам, че я познавам. Детето имаше проблем и трябваше да се обърне по-специално внимание. Това наложи по-чести контакти в рамките на една година. След като завърши седми клас и отиде в друго училище, контактите прекъснаха. Нито съм я виждала, нито чувала близо 3 години. Лятото на 2016 г. ми се обади за среща с предложение за работа. Бях в болница с един от родителите ми в София. След като се прибрах, беше м. август, направихме среща. На нея тя искаше да ми върне жеста, като ми предложи допълнителна работа. Състоеше се в това да участвам във фонд в Дубай с финансови средства, като ще получавам 10% от внесената сума. Не приех веднага предложението. Точно в този момент гледах по новините, че по подобна схема хора от Дупница са пострадали. Обясних й, че се страхувам от подобни финансови операции. Убеждаваше ми в следващите срещи и гарантираше за това. Обясняваше, че това е в Дубай, а не в България, където рисковете са големи. Цитираше имена на известни хора участвали в този фонд. Така се стигна до внасяне на първите 5000лв. Два месеца на ръка ми даваше 10%, т.е. 500 лв. Третия месец каза, че управителният съвет на фонда е решил да изключи хора с малки суми. Трябвало да бъдат с по 10 000 лв. и повече. Внесох още 5000 лв. лични средства. 6-7 месеца се получаваха на ръка 10% от първите 10 000 лв. Но след 3-4 месец те се получаваха с много усилия и търсения. През това време тя не спираше да ме агитира да внеса още пари. Прецених, че мога да й имам доверие, защото се изплащаха процентите. Направих следваща крачка, изтеглих заем от банка ДСК. Внесох още 17 000 лв. Получих два месеца 10% от тях, третия месец получих само 600 лв. вместо 1700 лв. Бяха преведени по банков път. Междувременно тя предложи да внесем пари за обучение с цел престижна работа – 25 000 лв. Обещаваше подкрепа от високопоставени лица. Отново повярвахме и дадохме сумата. Много скоро разбрахме, че сме излъгани. Започна да се крие, да не вдига телефона. В моментите, в които се свързвахме с нея, ни уверяваше, че всичко ще е наред. След като се уверих, че съм попаднала във финансова измама от Сийка, заведох гражданско дело и подадох сигнал в Районна прокуратура. Три години прокуратурата не повдига обвинение въпреки многобройните пострадали хора и подадени сигнали. По гражданските дела относно парите, които съм дала по записи на заповеди, не ни дадоха правото да се защитим като удостоверим верността на документите, допълването им и подписите.

Ако не бъде повдигнато обвинение, ще сезирам Европейския съд относно безхаберната съдебна система в България”, заяви в отчаянието си преди 4 г. Жулиета Думбанова.

Потърпевшата Велина Тодорова разказа: „Със Сия ме запозна моята приятелка през септември 2016 г. Аз бях разстроена, защото мъжът би беше болен от цироза, изплащах заем от 10 000 лв., и всеки месец теглех по 1000 лв. потребителски кредит. Сия ми предложи да изляза от тази безизходица като участвам с пари в дубайски фонд, от който ще получавам всеки месец по 10% от внесената сума. Предложи ми да изтегля 30 000 лв. кредит, за да рефинансирам стария от 10 000 лв. в ОББ, а другите 20 000 лв. да й дам на нея. Но спрямо заплатата, която получавах като медицинска сестра, ми отпуснаха 20 000 лв. Той бе уреден от Сия, която ходи в ОББ, а аз го получих за половин час. С новия кредит погасих стария, който вече бе станал 9000 лв., а другите 11 000 лв. дадох на нея. След това сумата трябваше да се преведе в ДСК. През декември ми се обади да ми даде 200 лв. като лихва и още 200 лв. от нея „бонус“ да си купя дърва. Уговорката беше да не разказвам на никого, аз бях споделила само на сина ми. Той също бе омаян от нея и взе заем от 20 000 лв.

През януари 2017 г. Сия ми даде 1000 лв. на ръка, през февруари пак ми даде 1000 лв., но през март започна да закъснява. Един месец ме лъга, че е в Дубай, след това във Варна заради някакви танкери, някакво злато и накрая се покри. Разбрах, че това е измама, свързах се със софийски адвокат и заведохме дело за възстановяване на паричното задължение от 11 000 лв., но всичко се прекрати. Синът ми получи два пъти по 2000 лв. върху сумата от 20 000 лв. и това беше“.

Как ще се развие скандалният казус, предстои да разберем. Очаква се да бъде насрочена дата за първото заседание в Районен съд – Гоце Делчев.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА