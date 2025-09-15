65 първокласници прекрачиха прага на благоевградското V СУ

Общо 91 новопостъпили ученици, от които 65 първокласници и 26 осмокласници, прекрачиха прага на благоевградското V СУ „Георги Измирлиев“. Тържественото откриване на новата учебна година събра в двора на училището родители, близки на учениците и гости, сред които бе областният управител Георги Динев.

„Продължавайте да се образовате, защото, повярвайте ми, образованието е тази сила, която дава свобода. Свобода да избирате своето бъдеще“, каза на учениците губернаторът. Освен към учителите, в качеството си и на родител, Г. Динев се обърна и към майките и бащите и ги посъветва да бъдат не само опора, но и приятели на своите деца и растейки заедно с тях, да ги накарат да бъдат по-добри хора.

„И накрая ще завърша с една много кратка, но и ясна поговорка: „Колкото повече знаеш, толкова повече те ценят”. Затова, скъпи ученици, знайте повече, за да ви ценят повече“, заключи Г. Динев.

Присъстващите поздрави и директорът на училището Мария Котева, която пожела на всички много здраве, сила, вяра и ентуасизъм. „Нека със знание, буден дух и стремеж към развитие заедно да работим за доброто на всички и на страната ни”, призова директорът.

Водени от класните си ръководители Румяна Василева, Радослава Стойчева и Десислава Вангелова, първи през специално направената арка преминаха учениците от трите паралелки в 1 клас. По традиция те бяха захранени с питка и получиха букети със здравец. Вълнението бе осезаемо и при осмокласниците, започващи обучението по професия „Графичен дизайнер“, водени от класната си – учителката по информационни технологии Миглена Янева, и, разбира се, при абитуриентите начело с преподавателката по БЕЛ Мария Жостова.

Ученици, учители и родители изпълниха двора на V СУ, а сред официалните гости бе областният управител Георги Динев

Осмокласниците с класната си Миглена Янева и част от абитуриентите начело с учителката по БЕЛ Мария Жостова Десислава Вангелова, поемаща първия си випуск с първокласници, поведе учениците от 1 „в“ към арката и класната стая

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА






