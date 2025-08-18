659 000 лв. дължи община Благоевград за реконструкцията на ДГ „Първи юни” и ул. „Ст. Стамболов”

46% от планираното изпълнение на бюджета за 2025 г. отчита администрацията на кмета на Благоевград Методи Байкушев. Това в цифри е 81 млн. лв., от които 56,6 млн. лв. за делегирани държавни дейности и 24,4 млн. лв. за местни дейности и дофинансиране, отчетено до 30 юни т.г. За сравнение, с миналата година процентното изпълнение на бюджета на общината е било същото. Местните приходи за първата половина на 2025 г. са в размер на 24,5 млн. лв. От тях дънъчните са 11,7 млн. лв. и 12,8 млн. лв. неданъчни.

Изпълнението на данъчните приходи е 61 % от предвиденото, от тях 68% са данък върху недвижимите имоти, 64% са от данък върху превозните средства, най- слаба е събираемостта на туристическия данък – 38%, и 50% са приходите от данък при придобиване на имущество.

Собствените неданъчни приходи на общината за първите 6 месеца от годината са изпълнени 60% . В това число са приходите от такса смет, които са 84% , приходите от собственост – 43% , от глоби, санкции и наказателни лихви постъпленията са 31%, а очакванията от перо „Други неданъчни приходи“ са изпълнени на 43%.

В разходната част изпълнението на бюджет 2025 г. на община Блаогевград е 46%, това са 81,1 млн. лв., от тях 56,6 млн. лв. за държавно делегирани дейности и 24,3 млн. лв. за местни дейности и дофинансиране.

От заложените в бюджета на общината 300 000 лв. за 26-те села по предложение на кметовете и наместниците им до 30 юни са били изразходвани едва 57 000 лв. за ремонти и изграждане на социална и техническа инфраструктура.

Нито стотинка през първото полугодие не са поискали и похарчили управниците на селата Бистрица, Дебочица, Лисия, Клисура, Лешко и Бело поле.

Дългът на община Благоевград през първите 6 м. на 2025 г. е намалял с 1 108 834 лв. – до 21 034 629 лв.

659 000 лв. не е разплатила общината на доставчици за първото полугодие на годината. Просрочените задължения са към строителните фирми, изпълнители на два обекта: реконструкция на детска градина „Първи юни“ в кв. „Струмско“ , където бе изграден авариен изход и стълбище в случай на нужда на бърза евакуация на децата, и подмяна на ВиК на локалното платно на ул. „Стефан Стамболов“. Там строителните дейности, отчетени от градоначалника, са на етап изграждане на тротоари и подготовка за асфалтиране.

Причината за неразплатените задължения е липса на финансиране от МРРБ.

Инвестиционни разходи до края на първото шестмесечие включват още изграждане на детска площадка при входа на стадиона, монтирани автоматично плъзгащи се врати на сградата на общината за удобство на трудноподвижните граждани, благоустрояване на ул. „Промишлена“ , на която в момента се довършват тротоарите и поетапно се полага пътна настилка, изграден е трафопост за махала Акациите в с. Горно Хърсово, за който в отчета на кмета е отбелязано, че предстои назначаване на приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация, както и изграждане на новата пътна връзка към основното платно на бул. „Д. Солунски“ , за което „Карлсберг България“ спечели с проект целево финансиране.

Проблемът, бавещ строителните дейности, е свързан с ел. мрежи в обхвата на инвестиционния проект, които не са били отразени като налични и това е наложило изменението му. Към момента единствено е уширена автобусната спирка, а строителните дейности ще се възобновят след издаване на ново разрешение за строеж.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





