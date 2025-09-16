66-г. блъснат на пешеходна пътека в Благоевград

Моторист пострада, след като бе блъснат от автомобил в Благоевград. Инцидентът стана днес преди 15 часа на ул. „Полковник Дрангов“. 66-годишният благоевградчанин е управлявал електрически мотор, като при удара е паднал на пешеходна пътека. Той е транспортиран с линейка до спешно-приемно отделение на МБАЛ – Благоевград. Пострадалият е бил с открита рана на лявата подбедрица, но контактен. Поставена му е шина на шията за обездвижване и направени изследвания на скенер, съобщиха за „Струма“ от лечебното заведение. На местопроизшествието бе извършен оглед от дежурна оперативна група на 2-ро РУ- Благоевград за изясняване на причините за катастрофата.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА





