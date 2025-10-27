67 кандидатите за 3 работни места в общинския Младежки център в Благоевград

67 кандидати са подали заявления да участват в конкурси за 3 свободни позиции за психолог, социален работник и младежки работник в Младежкия център на Благоевград. Общшината обяви конкурсите в началото на октомври, а работните медста са по проект, който приключва на 30 юни догодина. Въпреки това интересът е огромен, тъй като се очаква договорите да бъдат продължени от общината и след приключване на проекта.

17 души кандидатстват за позицията на психолог. От тях до интервю са допуснати 14, останалите 3-ма са отстранени, тъй като не отговарят на изискването за минимална образователна степен бакалавър. За социален работник кандидатите са 34, допуснатите до втория кръг на надпреварата са 31. 13 души отиват на интервю за младежки работник, като 3-ма от подалите документи за тази позиция нямат необходимия ценз и са отстранени.

Любопитно е, че една дама е подала документи за позиция, която не е обект на обявените конкурси, тя също е отстранена от процедурата.

Събеседването на кандидатите ще се състои по график на 28 и 29 октомври от комисията, председателствана от зам. кмета по образование и бизнес развитие Боряна Шалявска.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА