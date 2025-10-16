68 деца върнати обратно в училище в Кюстендилска област миналата година

Областният управител инж. М. Чимев акцентира върху осигуряване на достъпна архитектурна среда за децата със специални потребности

68 деца са върнати обратно в клас за миналата учебна година в област Кюстендил – от тях има записани за първи път в образователна институция и такива, записани повторно след отпадане. Това отчетоха от РУО – Кюстендил по време на заседание на Областния координационен съвет, свикан от зам. областния управител Георги Джоглев – председател на съвета.

На територията на област Кюстендил функционират 16 екипа с представители на институциите, които в периода от 1 декември 2024 г. до момента са извършили 435 физически посещения на адрес. Открити на адресите са 139 деца и ученици, а неоткрити – 296.

Във всички образователни институции на територията на област Кюстендил също има сформирани училищни екипи за обхват, казаха още от РУО. На ниво институция екипите на детските градини и училищата са извършили 510 обхода. През отчетния период от образователните институции са отпаднали 69 деца и ученици, като част от тях не желаят да продължат образованието си.

Най-много отпаднали деца и ученици има в двете най-големи общини в областта – Кюстендил и Дупница. Голяма част от подлежащите на задължително обучение имат статус „в чужбина“. Това се дължи на адресната регистрация, тъй като децата се записват по адресната регистрация на майката в Република България, въпреки че продължават да живеят трайно извън пределите на страната, което не дава реалната бройка, обясниха от РУО.

От РУО заявиха още, че приоритетно е насочването на работата на екипите за обхват към включване в образователната система на 4-годишните деца и тези на възраст 5-7 г. Образователните експерти казаха, че е необходимо мерките да се фокусират върху превенция и ефективно противодействие на риска от отпадане от образователната система. Усилията следва да се съсредоточат преди всичко на ниво образователна институция за своевременно установяване на статуса на всяко дете и ученик, взаимодействие с общинските структури и създаване на необходимите условия за обхващане на всички деца в детските градини.

По време на заседанието инж. Методи Чимев акцентира и върху необходимостта от осигуряване на достъпна архитектурна среда за децата със специални образователни потребности. Областният управител обясни, че това е тема, поставена от родители на деца със специални потребности.

На територията на област Кюстендил училищата, в които са осигурени условия за свободен достъп на хора с физически увреждания чрез изграждане на достъпна архитектурна среда, са 23, а детските градини са само 3. Чрез изграждането на достъпна архитектурна среда във всички образователни институции ще се постигне намаляване на риска от отпадане от училище на тези деца и ще се гарантира равния им достъп до образование.

ИВАН ПЕТРОВ