69-годишен водач се удари в паркиран автомобил в Кюстендил, отказа тест за алкохол

Снощи, малко преди 19.30 ч., на ул. „Черенец“ в Кюстендил л.а. „Сеат“, управляван от 69-годишен местен жител, се е ударил в паркиран товарен автомобил. При обслужването на произшествието на водача на лекия автомобил е направен тест за употреба на наркотични вещества, резултатът е отрицателен. Той е отказал да му бъде направен тест за употреба на алкохол, както и да даде кръв за анализ. Съставени са му 2 АУАН. По случая е образувано бързо полицейско производство, уведомена е прокуратурата.





