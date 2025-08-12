69-годишният банскалия, влачил кучето си с автомобил, обвинен за едро хулиганство

Разследването срещу 69-годишния банскалия, заснет да влачи куче, вързано на теглича на управлявания от него автомобил, приключи за 2 седмици. Радко Кушлев е обвинен за едро хулиганство по чл. 325, ал. 1 от НК, а не по чл. 325б, ал. 1 от НК – проявена жестокост към гръбначно животно, тъй като назначената съдебно-ветеринарна експертиза не е установила наранявания по животното, научи „Струма“.

В Районен съд – Разлог е внесено постановление от наблюдаващия прокурор за освобождаване на обвиняемия банскалия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание – глоба, тъй като е неосъждан. Той е обвинен за това, че на 28 юли около 9.20 ч. на ул. „България” в Банско е управлявал лек автомобил „Фолксваген голф“ и влачил по асфалта вързаното за теглича куче.

Припомняме, че 69-годишният банскалия бе задържан след видео в социалните мрежи, на което се вижда как куче е влачено от автомобил по улиците на курортния град. Кучето се мята и мъчи да се изтръгне от въжето, става ясно от потресаващите кадри на видеото от района на гробищния парк в посока ул. „България“.

„Днес сутринта станах свидетел на нещо жестоко и ужасяващо. Едно кученце беше ВЪРЗАНО за кола и влачено по улицата – с мисълта, че „трябвало да потича“. Беше изплашено, наранено, безпомощно. Попитах „собственика“ му защо го прави и той просто отговори: „Нали трябва да потича малко…“. НЕ, това не е тичане. Това е насилие. Това е престъпление“, коментира авторът на поста, пожелал анонимност.

Видеото, което първо бе качено в групата „Забелязано в Банско“ предизвика вълна от възмущение, която „взриви“ социалната мрежа. „Ако видите нещо подобно – снимайте, сигнализирайте, РЕАГИРАЙТЕ. Мълчанието също боли. Споделям това, за да не си затваряме очите. Животните нямат глас – ние сме техният“, призова авторът на публикацията в социалната мрежа.

Радко Кушлев бе задържан в РУ – Банско със заповед за задържане до 24 часа в следобедните часове на 28.07.2025 г. за проявена жестокост към кучето си, като го завързал към теглича на управлявания от него лек автомобил и така се движил по ул. „България“ в Банско. За случая бе уведомена Районна прокуратура – Благоевград и е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325б, ал. 1 от НК – проявена жестокост към гръбначно животно. Полицейски служители са установили и разпитали свидетел, публикувал видеоклип в социалните мрежи, съдържащ данни за жестоко отношение към куче. На видеозаписа се вижда лек автомобил, движещ се по улиците на гр. Банско, със завързано към теглича куче, влачено след превозното средство. Свидетелят по делото е заявил, че лично е възприел и заснел деянието посредством мобилния си телефон.

В рамките на разследването е установено лицето, управлявало лекия автомобил – 69-годишният Радко Кушлев, който бил завързал собственото си куче. В присъствието на ветеринарен специалист бе направен оглед. По първоначални данни по тялото на животното не са установени наранявания. Това показа и съдебно-ветеринарната експертиза, поради което обвинението за проявена жестокост към животното отпадна. Той обаче е обвинен за едро хулиганство, за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, което се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание.

Предстои насрочване на дата за първото съдебно заседание в РС – Разлог.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





