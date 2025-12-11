69 наземни генератораза защита от градушки изграждатв Кюстендилска и Пернишка област

Кабинетът направи промени в забранените и опасни въздушни зони, за да бъдат включени 21 нови ракетни площадки

На територията на област Кюстендил ще има 33 наземни генератора за градозащита, а в област Перник този тип съоръжения ще бъдат 36. Това стана ясно по време на работни срещи за изграждането на мрежа от наземни генератори за градозащита в областите Кюстендил и Перник, на които зам. министър Иван Капитанов е представил възможностите пред зам. областния управител на Кюстендил Георги Джоглев, областния управител на Перник Людмил Веселинов, представители на местната власт, експерти от Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) и от областните дирекции по земеделие.

Разговорите са били насочени към прилагането на новия способ за противодействие на градушките в райони, в които не е разрешено използването на ракетен и самолетен метод. Участниците в срещите са запознати с технологията за градозащита чрез наземни генератори със сребърен йодид, както и с устройството, принципа на работа и параметрите на съоръженията, съобщават от пресофиса на аграрното министерство.

„Населените места, в които ще бъдат разположени генераторите,са предварително определени от експертите на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. На този етап за нас е важно да получим становищата на местната власт, за да финализираме избора на конкретните места и да пристъпим към изграждане на мрежата“, обясни зам. министърът.

От думите му става ясно, че технологията е доказала своята ефективност в няколко европейски държави.

„Наземните генератори се използват успешно във Франция и Испания, а ние черпим опит именно от тях. Прилагайки този способ, можем да постигнем до 40% намаляване на енергията на градушката, което значително намалява щетите за реколтата“, уточни Капитанов.

По време на срещата са обсъдени и организационни и технически въпроси, свързани с изграждането и въвеждането в експлоатация на системата.

„Нашият приоритет е земеделските стопани да получат по-добра защита и повече сигурност. Работим по безопасен подход, който е съобразен с всички ограничения на територията на областите Кюстендил и Перник“, допълни зам. министърът.

Междувременно стана ясно, че правителството е приело промени в постановлението за определяне на зоните във въздушното пространство на България, с които се ограничава въздухоплаването.

