69 първокласници на II ОУ – Благоевград преживяха емоциите на първия учебен ден на тържество в двора на НХГ

69 първокласници на II ОУ – Благоевград преживяха емоциите на първия учебен ден. Както е известно, в училището се извършва мащабен ремонт, включващ изграждане на две пристройки към основната сграда и преминаване на едносменен режим, столова, закрита спортна зала, 7 нови класни стаи, въвеждане на мерки за енергийна ефективност… Заради течащите в момента трескави строителни дейности тържеството по откриването на учебната 2025/26 г. се състоя в двора на Националната хуманитарна гимназия.

„Съжаляваме много за трудностите и неудобствата, които се създадоха в последната учебна година, но тази година, след месец-два ще се върнем в нашата сграда – обновена, приветлива, удобна“, посочи директорът Милена Ковачева и наред с изброяването на дейностите по реновирането, коментира, че новите 7 класни стаи вече са напълно готови.

Важно е да се отбележи, че крайната дата за приключване на ремонта е 31.05.2026 г., но заради ускорените темпове дейностите ще приключат значително по-рано.

„ Молим вашите семейства за още малко търпение и разбиране”, обърна се към учениците и родителите директорът и допълни, че за всички учители изминалата година е била трудна, но изпълнена с много успехи на националните външни оценявания, състезания, конкурси…

Гост на тържеството бе и кметът на Благоевград Методи Байкушев. Той акцентира, че голямата задача на обществото е да възстанови инициативността у всеки един и най-вече в децата – да не се страхуват.

Родители, ученици, учители от II ОУ и гости се събраха в двора на НХГ за откриването на учебната година, като централно място заемаха трите паралелки с първокласници Директорът М. Ковачева, кметът М. Байкушев и началникът на отдел ОМДК в РУО М. Попов

„Освен страха Божий всеки друг страх е вреден. И тук е нашата голяма отговорност – и на родители, и на учители. В българския език имаме отделни думи за възпитание и образование. Това е така, защото българският народ отдавна е осъзнал, че в дома трябва да се даде най-важното на децата, основата, а имено ценностната система, добрите дела, отношението към ближния. А в училището да се дадат знанията и как те да бъдат прилагани, така че ние да изковем заедно успеха на нашия народ. Всичко това зависи от нас, а не от политиците”, заяви кметът и допълни: „Кметът се сменя през 4 години. Тук се кове успехът. Нека да сме силни, уверени, да не допускаме компромиси с това, което учим децата вкъщи и тук“, каза управникът и помоли децата да са трудолюбиви и да ползват телефоните не само за игра и забавление, но и да се учат.

По време на тържеството централно място заемаха трите паралелки с първолаци, които, съгласно създадената организация, ще учат в сградата на НХГ, учениците от 2-ри и 3-ти клас са в Колежа по туризъм, четвъртокласниците в V СУ, а прогимназиалният етап 5-7 клас в сградата на ПГСАГ.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





