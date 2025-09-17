7 грешки, които убиват любовта и брака

1. Лягате си по различно време

Един от най-добрите моменти в семейния живот е да сте един до друг, в тишина и покой, когато лампата свети уютно от нощното шкафче, когато няма защо да бързате, защото сте си тук, у дома и до вас е любимият – защо много хора се отказват от всичко това?

2. Не зачиташ работния график на другия

Възможно е ти вече да имаш изградени ергенски навици – прочиташ няколко страници, когато не ти се спи, или пък си пускаш телевизора, защото приятелката ти я няма в skype да си побъбрите. В крайна сметка, трябва да си офиса в 12, нищо че той има заседание в 9. Или пък обратното – ти утре си на изпит, а той успешно е приключил поредния проект. А има още и учители, хирурзи… Една от формулите на семейното благополучие е лампата в стаята да изключва този, който става по-рано на следващата сутрин. Всеки компромис със съня е необмислен и се заплаща солено през годините.

3. Не си казвате нищо един на друг

След дългия ден, пътят към къщи, грижите и задачите – кой ще те обвини, че имаш желание единствено да се добереш до леглото, да затвориш очи и да се усмихнеш, че нощта е настъпила? Но, каквото и да ти е на главата, опитай се да отделиш малко време и за половинката си. На кого друг да разкажеш за всички тези радости и неволи, съпътствали те през деня? Не е необходимо да обсъждаш каквото и да е, нито да даваш съвети, а просто да споделиш емоции.

4. Всички, които звънят или пишат в социалните мрежи вечер, са ти приоритет

Направи си услуга и изпрати с почести Instagram, facebook и twitter в коридора. Да си стоят там до утре. Ако и двамата с партньора спите с мобилните си телефони до главите, това е вредно по две причини: първо, синият екран ви изолира емоционално един от друг, и второ – цветовете на синия спектър са характерни за сутришните лъчи и затова организмът ви реагира на тях с повишена бодрост. А това означава, че днес няма да се наспите, а и с времето недоспиването ще се превърне в раздразненост и нетърпимост по отношение един на друг.

5. Оправяш си маникюра и педикюра

Навикът да пилиш ноктите си в спалнята… „Самият звук от него, от рязането и прочие, идващ от най-личната стая, за много е направо издевателство“ разказва семейният терапевт Беки Уетстън от Литъл Рок в Арканзас. Тя стига до този извод, слушайки многократно оплакванията на пациентите си, именно заради неприятния навик.

6. Измисляш различни поводи, за да избегнеш близост

Започва се с това, че жената, по различни причини оставя съпруга си да заспи, докато тя довършва задачите вкъщи, а след това се промъква на пръсти и тихичко ляга до него. Първата мисъл, която му идва в главата, е, че тя не иска да прави секс. Може би това е така. Вие незабелязано сте се превърнали в добри съквартиранти и избягвате да правите любов?

7. Обиждаш се често и разговаряте за неприятни неща

Както е казал Бърнард Шоу, бракът е съюз между мъжа, който не може да спи на затворен прозорец, и жената, която не може да спи на отворен. А както твърди Артур Блох, този, който хърка, заспива първи. Където и да е истината всъщност, забележки трябва да се правят така, че отсрещният да не се обиди, и заедно да се търси изход от дадена ситуация.





