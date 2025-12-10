7 домашни маски, които ще съживят косата ви

Изтощената коса е често срещан проблем, тя губи блясъка си, става суха, чуплива и трудно се оформя. Причините могат да бъдат различни – от прекомерно третиране с химикали до липса на важни хранителни вещества. За щастие, има натурални решения, които могат да помогнат за възстановяване и възвръщане на блясъка на косата.



За тънка и рядка коса

Разбъркайте добре 2 жълтъка, 2 узрели банана, 2-3 супени лъжици мед, половин чаша балсам за коса и 2 супени лъжици зехтин. Нанесете сместа добре и изчакайте около половин час, след което изплакнете с по-хладка вода. Прилагайте тази домашна рецепта, която дава бързи резултати, преди всеки душ.

За увредена коса

Смесете половин авокадо, 1 жълтък, 1 супена лъжица зехтин и 1 супена лъжица мед. Нанесете сместа върху влажна коса от корените до краищата. Увийте главата си с кърпа или си сложете шапка за баня. Изсушете навитата си коса със сешоар за 10 минути. След това изчакайте 20 минути и изплакнете обилно.

За суха коса

Смесете едно цяло яйце, една лъжичка мед и една супена лъжица ябълков оцет. Нанесете маската в дълбочина и изчакайте 30-40 минути, за да се усвоят подхранващите елементи. След това изплакнете.

За боядисана коса

Сложете в купа две супени лъжици пълномаслена майонеза и добавете няколко капки етерично масло от лавандула. Нанесете сместа върху косата си и особено върху краищата, тъй като те са по-податливи на увреждане. Оставете да престои 20 минути, след което я измийте с натурален шампоан.

За мазна коса

Разбъркайте добре белтъка на едно яйце и сока на половин лимон. Нанесете сместа от корените до краищата на косата и изчакайте 30 минути. След това изплакнете обилно с хладка вода.

За обем

Смесете половин чаша овесени ядки, 2 супени лъжици бадемово масло и половин чаша мляко. Може да се използва всякакъв вид мляко, но най-добри резултати ще постигнете с пълномаслено краве мляко поради неговата хранителна характеристика. Нанесете маската върху цялата коса и изчакайте 30-40 минути. Не забравяйте, че колкото по-дълго оставяте маската, толкова по-ефективен ще бъде резултатът. След това измийте косата си и я оформете както винаги.

За бърз растеж

Разбъркайте чаена лъжичка рициново масло с един суров яйчен жълтък до получаването на гладка и хомогенна смес. След това нанесете сместа върху корените на суха коса. Оставете да престои 30-40 минути, като увиете косата си в кърпа или сложите шапка за баня. След това изплакнете обилно с топла вода и измийте с шампоан.