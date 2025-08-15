7 жалбоподатели отпаднаха от делото срещу ОбС – Благоевград за повишената такса смет за 2025 г.

Жалбоподателите, които оспорват решението на ОбС – Благоевград по отношение на повишената такса смет за 2025 г. в Административен съд, започнаха да се стопяват. Спрямо 7 от тях делото е прекратено и те отпадат, и на практика в процеса остават 36-има благоевградчани, които са представили нотариален акт за собственост на недвижим имот.

Припомняме, че делото се гледа от тричленен състав, с председател съдия Димитър Узунов и членове съдиите Николинка Бузова и Георги Иванов, и преди два месеца започна с фалстарт. На провелото се на 20 юни заседание магистратите оставиха без движение жалбите и дадоха срок на адвокатите да ги прецизират. Жалбоподателите бяха 43-ма, като 34 от тях се представляваха от адвокат Георги Чорбаджийски, който отсъстваше от заседанието, но беше изпратил молба, че поддържа жалбата и прави искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза. В залата беше вторият адвокат – Асен Вакареев, който представляваше 9 жалбоподатели. Съдия Узунов докладва, че делото е прекратено по отношение на една от жалбоподателките – Биляна Керемидчиева, която заявила пред съда, че не е упълномощавала адвокат Чорбаджийски да подава жалба. Адвокат Вакареев заяви, че няма да сочи нови доказателства и се солидилизира с искането на колегата си за съдебно-икономическа експертиза, като имал и допълнителни въпроси.

Процесуалният представител на ОбС – Благоевград адвокат Теодор Тошев оспори тотално жалбите, включително и поправените, заради неясен предмет на делото. В някои се оспорвала цялата Наредба за местни данъци и такси, в други – част от нея.

„Не съм убеден, че предметът на делото е правилно определен. Жалбите са много и се пишат различни неща. Не мога да проведа защита, тъй като не знам срещу какво се боря”, заяви адвокат Тошев и посочи конкретни жалби, които според него били неясни. Той добави, че макар делото да е прекратено за Керемидчиева, тя все още присъства в жалбата. „Жалбите трябва да останат без движение“, категоричен бе адвокат Тошев. Прокурор Людмила Кехайова изрази същото становище. Адвокат Вакареев обаче посочи, че поддържа жалбата си. След съвещание съдебният състав определи, че действително с жалбата, която е била поправена, се оспорват различни актове.

Поради тази причина я остави без движение, а на адвокатите бе даден 7-дневен срок да депозират поправена жалба, в която ясно да се посочи кой нормативен акт се оспорва и в коя точно част. След прецизиране на жалбите и прекратяване на делото по отношение на 7 души, съдебният състав е насрочил следващото заседание за 28 октомври.

Магистратите от АС – Благоевград прекратиха делото спрямо 7 жалбоподатели



Както „Струма“ писа, в Административен съд – Благоевград бяха подадени жалби срещу решения на ОбС – Благоевград от декември 2024 г., с които бяха направени промени в двете общински наредби – за определяне размера на местни данъци и такси, както и условията и цените за паркиране в „синя зона”. Оспорват се както такса смет, която бе увеличена от 2,5 промила на 2,95 промила, промените в цените и условията за паркиране – някои преференциални, а други ограничаващи, за втория талон на собственици на жилища и др. На прицел е методиката и финансовата обосновка на приетите изменения в двете наредби. В жалбата се посочва, че не е ясно колко става почасовия престой в „синя зона” в Благоевград, въпреки че общинските съветници гласуваха да стане от 1 лв. на 2 лв.

От 10 лв. на година таксата за пропуск за 1 автомобил на живеещите в района на платено паркиране бе повишена на 125 лв., а за втори автомобил – 300 лв. За абонамент за произволно паркомясто в рамките на работното време таксата е 1400 лв., а за 12 месеца – 2600лв. Освобождаването на автомобил от скоба остана 35 лв., при започнала репатрация глобата е 50 лв., при качен на паяка автомобил, но все още не преместен – 90 лв. Освобождаването от наказателен паркинг е 100 лв. плюс по 3 лв. за всеки час, но не повече от 70 лв. на ден.

От жалбата бяха обособени 3 отделни дела- за такса смет, за цените в „синя зона“ и за паркирането. Припомняме, че в Административен съд – Благоевград имаше дело срещу завишената такса смет за 2024 г. и след повече от година заседания, жалбата бе определена като недопустима, тъй като наредбата междувременно бе променена и производството бе прекратено. Такава развръзка се очаква и по настоящето дело, тъй като наредбата се очаква да бъде променена в края на 2025 г.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





