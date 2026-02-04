7 нарушения в Перник са констатирани при въвеждане на еврото

На заседание на Областния координационен център – Перник при областния управител Людмил Веселинов бе представена актуална информация за хода на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото като единна разплащателна валута в Република България

През месец януари 2026 г. в ОДМВР – Перник са образувани две досъдебни производства за въвеждане в обръщение на неистински евро банкноти. В първия случай, установен в търговски обект в град Перник, е използвана неистинска банкнота с номинал 50 евро, като при задържането на лицето са открити още 12 банкноти със същия номинал. На 11 януари 2026 г. в игрално заведение на площад „Кракра Пернишки“ е установено лице, опитало се да въведе в обръщение банкнота с номинал 500 евро, която се е оказала реквизитна. Работата по двата случая продължава, съобщиха от полицията.

Стоян Дечев – началник на отдел „Оперативни дейности“ към ТД на НАП София – град, представи информация за извършени проверки по време на 32-рия Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – Перник. По постъпили сигнали от граждани са осъществени четири проверки в търговски обекти, като по една от тях не са установени нарушения, а по останалите три са образувани административно-наказателни преписки.

В периода от 5 януари до 3 февруари 2026 г., във връзка със задължителното превалутиране и двойно обозначаване на цените до 8 август 2026 г., в НАП са постъпили 14 сигнала от граждани за нарушения на Закона за въвеждане на еврото в Република България на територията на област Перник. Общо са извършени 107 проверки, при които са установени 7 нарушения, съставени са актове за административни нарушения и са образувани съответните преписки. Проверките обхващат широк кръг от икономически дейности – хранителни магазини, ателиета, обучителни центрове, заведения за бързо хранене, транспорт и други. Делът на установените нарушения в област Перник е под 7 процента в сравнение с останалите области.

