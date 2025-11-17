7 начина да преборим постоянната умора

Напрегнатият начин на живот може да накара някои хора често да се чувстват уморени. В повечето случаи прибягваме до популярен начин за противодействие на този ефект – пиенето на чай или кафе.



Кофеинът в тези видове напитки може да ви осигури бързата печалба, която сте търсили, но има опасност да станете прекалено зависими от стимуланта. Това може да доведе до повишена толерантност към кофеина и дори до физически симптоми на отпадналост, ако спрете да го пиете. Умората може да се дължи на редица проблеми като липса на сън, хранене или други фактори, свързани с начина на живот. За да помогнат в борбата с него, здравни експерти споделиха седем съвета, които не включват пиенето на чай или кафе, включително редица неща, които трябва да избягвате.

Следете дневните си калории



Д-р Джеф Фостър, медицински директор в h3health.co.uk, посъветва да мислите за калориите, които приемате всеки ден. Здравословен пример за редовна диета включва каша или яйца за закуска, последвани от обяд, пълен с фибри, добри мазнини и протеини, като пиле или супа. Той добави, че някои храни могат да повлияят на концентрацията и да доведат до умора.



Пиене на много вода



Диетологът Ема Торнтън каза, че питейната вода е от решаващо значение, тъй като липсата на достатъчно може да намали енергията ви. Тя допълва, че личните лекари изчисляват, че 12% от случаите на умора са свързани с недостатъчно пиене на вода. Нейният съвет е хората да държат вода винаги наблизо, за да я пият по-често, както и да уринират редовно и да проверяват дали урината не е тъмна, което може да показва признаци на дехидратация.



Вземане на решения



В наши дни има чувството, че трябва да вземете повече решения от всякога. Проучване на 2000 възрастни установи, че хората са изправени пред 16 различни избора всеки ден, което ни отнема час и 32 минути да го обмислим. Едно средство за намаляване на умората от вземане на решения, което според психолозите може да ни накара да се чувстваме уморени и обременени, е чрез създаване на рутина за ограничаване на броя на ежедневните решения, които трябва да вземаме.

Разходка



Помислете дали да не включите разходка в ежедневието си, тъй като този тип упражнения могат да ви помогнат да се почувствате по-будни и да подобри качеството на съня ви. Движения, които карат сърцето ви да изпомпва и ви оставя без дъх, например бягане, също се препоръчва.



Разчистване на вашето пространство



Според психолога д-р Мег Арол безпорядъкът може да доведе до огромен стрес. Въпреки това тя съветва да се справяте с бъркотията една малка стъпка, не наведнъж да извършите мащабно почистване, което може да изглежда като невъзможна задача.



Избягване на алкохол

Терапевтът по сън д-р Нерина Рамлахан предупреждава, че алкохолът може да ви накара да пропуснете първия REM етап на съня. Може би е най-добре да ограничите пиенето си до уикендите, ако е възможно, но ако искате да пиете бира или чаша вино през седмицата, най-добре е да опитате да пиете само докато ядете.



Оставете телефона си



Последният съвет стана актуален едва през последното десетилетие с възхода на мобилните телефони. Учените предупреждават, че смартфоните могат да попречат на производството на мелатонин в тялото ни и с това да повлияят на съня ни. Помислете дали да не правите редовни почивки от устройството си и може би вместо това да посегнете към книга, когато се усетите, че търсите телефона си. Намаляването на времето пред екрана, включително телевизия, поне един час преди лягане също може да ви помогне да заспите по-добре и да се чувствате по-малко уморени в дългосрочен план.

Превод: GlasNews