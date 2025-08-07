7 начина, по които музиката променя живота ни – от настроението до паметта и социалните връзки

Една от най-мощните и достъпни „терапии“ за емоционално и когнитивно благосъстояние е музиката.

По темата мнение изрази Клеър Мадокс, дипломиран невромузикален терапевт и експерт по образование и изследвания към Британската асоциация за музикална терапия (BAMT), която обяснява как музиката може да повлияе положително на психиката ни, предава Independant.

1. Подобрява настроението

„Музиката може да има изключително трансформиращ ефект върху настроението – причината за това се крие в силната ни неврологична, физиологична и психологическа реакция към звука“, обяснява Мадокс.

Всяка музикална композиция предизвиква различни емоции у хора, тъй като преживяването е силно индивидуално.

„Ако слушаме музика, която предизвиква положителен отклик у нас, тя наистина може да подобри настроението ни“, казва експертът.

2. Стимулира мозъчната дейност и паметта

„Независимо дали започвате да свирите на инструмент за първи път, или се включвате в хор – музиката доказано подобрява когнитивните функции при по-възрастни хора“, споделя Мадокс.

„Никога не е късно да се научите да свирите“, добави той.

Изследвания показват, че музиката оказва силно влияние върху паметта. Използването на песенни форми за запомняне на информация помага при ежедневни задачи.

Колкото повече слушаме определено музикално произведение, толкова по-добре мозъкът ни запаметява неговата структура – това изгражда т.нар. когнитивна схема, при която музиката се запомня заедно с всички нейни детайли.

Това обяснява защо една песен, която не сме чували от младостта си, може да ни върне ярки спомени от онова време.

3. Помага на хора с деменция

Музикалната терапия се оказва особено полезна за хора с деменция, тъй като често събужда дългосрочни спомени, дори когато краткосрочната памет е силно засегната.

„Когато открием позната музика от миналото на пациента, особено от юношеството му, успяваме да достигнем до автобиографични спомени, които остават недокоснати от заболяването“, обяснява Мадокс.

Този подход може да помогне на човек да се свърже със себе си, със своето минало и идентичност. Освен това, терапията с музика намалява тревожността и раздразнителността при хора с деменция.

4. Намалява стреса

Слушането на любима и отпускаща музика е бърз и ефективен начин за справяне със стреса в ежедневието. Това важи за хора от всякаква възраст, но е особено ценно в по-късните етапи на живота, когато емоционалната регулация може да е по-трудна.

5. Повишава самочувствието

„Открийте каква музика ви кара да се чувствате добре – това може да повиши настроението и самоувереността ви“, съветва Мадокс.

Дейности като писане на песни също могат да помогнат.

„Ако можете да напишете четири реда поезия – значи можете да напишете песен“, смята експертът.

6. Безопасно пространство за емоционално изразяване

Музиката предоставя мощен инструмент за себеизразяване, особено когато думите не стигат.

„Тя може да каже всичко, което чувствате – без да се налага да го изричате“, споделя Мадокс. Дори само слушането на дадена песен и осъзнаването: „Да, точно така се чувствам“, може да донесе огромно облекчение.

Освен това, музиката е безопасен начин за освобождаване на трудни емоции като гняв, тъга или отчаяние.

7. Насърчава социалната свързаност

Участието в музикални групи и хорове намалява усещането за изолация и самота, което често съпътства напредналата възраст.

„Най-хубавото в музикални групи е, че не се изисква предишен опит или умения – нужно е само желание да се включиш и да общуваш с хора чрез музика“, казва Мадокс.

Дори просто споделянето на музикални вкусове с някого може да доведе до нови приятелства и емоционални връзки.

► Музиката – повече от хоби

Далеч отвъд ролята си на развлечение, музиката е научно доказан инструмент за подкрепа на психическото здраве и мозъчната активност. Всяка нота носи потенциал за спомен, връзка или ново начало – независимо на каква възраст е човекът.





