7 недооценени и незабелязани признака, че имате добър съпруг до себе си

Питате се какво прави един мъж подходящ съпруг? Лесно е да се увлечем по повърхностни качества – симпатичен, чаровен, хубав, добре облечен, хубаво тяло, красива усмивка – но истинските признаци на добрия съпруг често остават незабелязани.

Най-добрите партньори невинаги са тези, които веднага правят впечатление. Вместо това те показват своята стойност чрез фини, ежедневни действия, които често остават незабелязани.

Ето това са признаците на качествения съпруг. Това са черти, които може да не привлекат вниманието ви веднага, но могат да изиграят ключова роля в дългосрочен план.

1. Той цени мнението на партньора си

В свят, в който всеки бърза да изкаже мнението си и няма търпение дори да изслуша другия, е особено ценно, когато един мъж не само слуша, но и действително уважава гледната точка на партньорката си.

Това не означава, че безропотно трябва да се съгласява. Разногласията са нормални и здравословни във всяка връзка. Говорим за мъж, който искрено се съобразява с мнението на спътника си.

2. Той подкрепя амбициите на партньора си.

Това е много важно.

Добрият съпруг няма да се уплаши от амбициите на партньорката си и да иска непременно да бъде повече от нея, а ще се гордее с постиженията й и ще я насърчава. Това остава незабелязано от много дами, защото го приемат за нещо естествено, и сигурно трябва да е такова, но не е често срещано. Така че подкрепата на съпруга в кариерното израстване на партньорката, както и разпределянето на ангажиментите е явен признак, че имате до себе си прекрасен съпруг.

3. Той насърчава независимостта на партньора си.

Един от най-подценяваните признаци на добрия съпруг е желанието му да насърчава независимостта на партньора си. Разбира се, прекарването на време заедно е важно, но също толкова важно е да имате собствени интереси, приятели и хобита – и добрият съпруг насърчава това. Иска жената до него да се развива, да си почива, да намира време за себе си, за да бъде спокойна и весела, да се чувства пълноценна като отделна и самостоятелна личност.

4. Той не се страхува да покаже своята уязвимост

Мъжът, който не крие страховете, недостатъците и несигурността си, е всъщност смел и силен. Уязвимостта е в основата на искрените взаимоотношения – да се покажеш такъв, какъвто си, без маски и без фалш. Както казва Брене Браун: „Уязвимостта е рожденото място на любовта, принадлежността, радостта, смелостта, съпричастността и творчеството.“

5. Поема отговорност за действията си

Никой не е съвършен. И слава богу. Грешките са неизбежни, но това, което отличава добрия съпруг, е готовността му да признае вината си и да поправи ситуацията, а не да прехвърли вината върху вас или да си измие ръцете със странични обстоятелства. Такъв човек би бил страхливец и безволев. Да признаеш грешката си, е достойно и показва уважение към партньора.

6. Отнася се с добро към другите

Начинът, по който един човек се държи с другите, говори много за него. Ако мъжът е учтив и любезен – независимо дали става дума за сервитьор в ресторант, или случаен непознат, това говори за характера му. Мъж, който проявява любезност към другите, вероятно ще пренесе това качество и в своите взаимоотношения. Грижовният, внимателен и впечатлителен мъж обикновено става добър и всеотдаен съпруг и баща.

7. Създава усещане за сигурност

В основата на всяка силна връзка е чувството за сигурност – не само физическа, но и емоционална и психологическа. Добрият съпруг създава среда, в която партньорката му може да бъде себе си, да изразява чувствата си и да споделя уязвимостите си, без да се страхува от осъждане. Представете си само семейство, в което единият партньор се страхува да каже на глас мислите си, защото не знае как ще реагира партньорът ми. Това няма как да бъде предпоставка за здраво и хармонично семейство.

Ако имате до себе си мъж, който отговаря на поне 5 от горните признаци, ценете го и си го пазете.