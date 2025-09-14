7 неща, които умните жени научават от най-лошите си връзки

Началото на всяка връзка е магическо, изпълнено с надежди и мечти за бъдещето. Когато една връзка се разпадне, което се случва с повечето от тях, мечтите се разбиват и животът става нещастен. Но не е задължително да бъде така. Ако напуснете лоша връзка и се надявате, че всички следващи ще бъдат по-добри, ще си причините още повече болка чрез разочарование. Добрата новина? Щом най-накрая избягате от лоша връзка, има и добра страна. Научавате се от най-големите си грешки. Научавате какво не искате. Ето седем неща, които умните хора научават от най-лошите си връзки:

1. Никога не пренебрегвайте предупредителните знаци във връзката

Според д-р Лоурънс Джоузефс, жените са професионалисти в пренебрегването на симптомите на токсичните връзки, защото те са преди всичко хора, които се опитват да поправят нещата. Те вярват, че всичко, което не е наред във връзката им, може да се поправи с малко любов, приемане и време. В резултат на това те остават във връзката, искрено вярвайки, че ако го направят, нещата ще се променят.

Когато започвате нова връзка, се ангажирайте никога да не се опитвате да поправяте партньора си. Ако забележите тревожни сигнали в поведението на някого, незабавно се махнете. В крайна сметка, нито любовта, нито търпението могат да променят поведението на друг човек. Той трябва сам да иска да се промени.

2. Че това не е техният стил на привързаност

Много жени наистина не вярват, че заслужават здрава любов. Причините за това често са резултат от нездравословен стил на привързаност. Според д-р Ейми Маршал, много жени, които не вярват, че заслужават любов, не го правят поради проблеми с привързаността. Най-често тези проблеми с привързаността са резултат от нездравословна динамика между родители и деца. Те могат да бъдат и резултат от травматични връзки в миналото.

Когато излезете от тази връзка, ще осъзнаете, че заслужавате любов. Да, може би имате стил на привързаност, който затруднява това, но разбирането на стила ви на привързаност и работата за изграждане на здрава връзка въпреки него ще ви помогнат да продължите напред.

3. Никога не позволявайте на друг човек да има власт над вас

Във всяка връзка динамиката на властта трябва да бъде предимно равнопоставена. Всеки човек има право на глас в това, което се случва във връзката, и всеки се чувства комфортно с взетите решения. За съжаление, когато хората са въвлечени в токсични връзки, те не виждат, че партньорът им може да има нездравословна власт над тях.

Като вървите напред, обръщайте внимание на динамиката на властта във вашата връзка. Никога не позволявайте на друг човек да има разрушителна власт над вас. Не си казвайте, че не сте силни. Стигнали сте дотук в живота си, голяма част от което е благодарение на вашата сила!

4. Как да разпознаете нездравословна връзка

Според терапевта Duygu Balan, LPCC, хората, които са в токсични връзки, имат нездраво привързаност към секса. Те обичат тръпката от секса след кавга. Използват секса като заместител на любовта. Използват секса като начин да се привържат към друг човек. Сексът може да е знак за сигурност, когато идва от любов, но в токсична връзка е просто маска за симптомите. За в бъдеще, осъзнайте, че добрият секс не е заместител на любовта.

5. Никога не търсете оправдания за поведението на другите

Търсите ли оправдания за поведението на партньора си? Казвате ли, че е нетърпелив, защото работи много? Казвате ли, че гневът му към вас е по ваша вина? Казвате ли, че е добър човек, дори когато се държи грубо?

Хората, които чувстват нужда да оправдават поведението на партньора си, често са в токсична връзка и пренебрегват предупредителните знаци. Занапред обръщайте внимание на предупредителните знаци и не ги оправдавайте.

6. Да се обичат, без да търсят другаде, за да задоволят нуждите си

В нашата страна това е почти епидемия – жени, които просто не се обичат и търсят другите, за да „ги допълнят“. Обществото, и особено социалните медии, ни обричат на провал с невъзможни за постигане високи очаквания; невъзможни стандарти за красота и успех проникват в ежедневието ни.

Трябва да отделите време, за да се научите да се обичате; да се приемете като невероятната жена, която сте, дори ако човекът, когото виждате в огледалото, не прилича на филтрираните инфлуенсъри, които виждате онлайн. Защото ако можете да се обичате, няма да се нуждаете от друг човек, който да ви „допълва“, и няма да оставате в токсична връзка, надявайки се това да се случи.

7. Че животът никога няма да се върне към това, което беше в началото

Много жени вярват, че ако просто обичат достатъчно партньора си, нещата ще се върнат към това, което бяха в началото, когато партньорът им е бил мил и любезен и те са имали надежди за бъдещето.

За съжаление, дори и в здравите връзки, нещата никога няма да бъдат както в началото. Допаминът, който тялото ни произвежда, когато се влюбваме, е различен от допамина, който се освобождава в една здрава, ангажирана връзка. Той предизвиква по-спокойно, по-установено чувство, което не е толкова интензивно като първоначалната страст. В токсична връзка връзката с допамина може да изчезне завинаги.

Дори ако връзката ви стане здрава, тя никога няма да се върне към това, което беше в началото, и не поставяйте миналото като стандарт, който търсите в една щастлива връзка.

Можете да извлечете поуки от токсичната си връзка и да продължите напред по здравословен начин, защото това е ключът към оцеляването. Продължавайте в същия дух. Можете да го направите!





