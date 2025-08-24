7 от най-добрите секс пози за всяка ситуация

Изпитвате болка? Искате бебе? Имате проблеми с увереността? Спокойно – с правилната поза за всяка ситуация, сексът със сигурност ще ви допадне.
Изпитвате болка? Искате бебе? Имате проблеми с увереността? Спокойно – с правилната поза за всяка ситуация, сексът със сигурност ще ви допадне.
1. За забременяване
Разбира се, можете да забременеете от секс във всякаква поза, но според здравни експерти има една позиция, която значително увеличава шанса това да се случи по-скоро – мисионерската (жената е легнала по гръб, мъжът е върху нея), като е добре жената да повдигне леко таза си по време на акта. Ако тя постави възглавница под таза си, това ще осигури постоянно повдигане на таза и така ще се улеснят сперматозоидите по пътя им през шийката на матката към узрялата яйцеклетка. Когато се прави секс в посочената позиция, се удължава времето, което сперматозоидите имат, за да стигнат до целта, сравнено с позиции, при които жената е изправена и при които семенната течност по-лесно изтича от влагалището.
И не пренебрегвайте оргазма, тъй като постигането на сексуална кулминация увеличава шансовете за зачеване на бебе.
2. За повече самочувствие на дамите в леглото
Много жени се чувстват притеснени и недостатъчно сигурни по време на полов акт. Причините могат да са най-различни – от смущението за неща, които не харесват във външността си през притеснения за болезнени усещания по време на полов акт, до колебания около изпълнението на някои сексуални техники. Но според сексолози решението на този проблем е много лесно.
Бъдете на върха! Ако вие сте тази, която е отгоре на партньора, това ще ви даде усещане за надмощие и и повече контрол над ситуацията.
Направете го така, както на вас ви допада – съветват още специалистите: вие изберете дали, докато сте отгоре, да сте на колене, или приклекнали, да гледате към партньора или да го загърбите – така ще имате възможност да покажете на любимия си тази част от тялото си, която харесвате повече.
3. За повече удоволствие нa дамите
Според специалисти позицията, в която жените изпитват най-много удоволствие от интимния акт, може да се състои дори само от движение, което досега не сте опитвали. Става дума за техниката коитално изравняване (Coital Alignment Technique – CAT), което е чудесно подобрение на класическата мисионерска поза. При въпросната техника мъжът прониква рязко, а при отдръпването му – дамата буквално преследва главата на пениса с влагалището си и се стреми да не го изпусне. Идеята е да има повече стимулиране на клитора, когато той се опира и трие в мъжките гениталии, за да може жената да стигне по-лесно до оргазъм.
Различни изследвания са доказали, че именно в тази поза, жените успяват да се насладят най-много на секса.
4. За дълго продължаващ полов акт
Преждевременната еякулация е медицински проблем, за който е добре да се потърси лечение от специалист, но все пак има и трикове, които допринасят за увеличаване на мъжката издръжливост в леглото. Според специалисти при проблеми с продължителността на акта, е добре да той да се практикува в мисионерска поза (мъжът е отгоре). При тази поза на мъжа е по-лесно да контролира възбудата си, когато усеща, че нещата се случват прекалено бързо. Ако все пак тази поза ви е малко досадна, можете да я разнообразите с вариация, наречена „лисица“.
При тази поза краката на жената са върху раменете на легналия отгоре ѝ партньор. Така проникването във влагалището е много дълбоко, мъжът може буквално да се потопи в любимата си и да контролира по-лесно възбудата си.
5. За жени, които изпитват болка по време на секс
Често няколко леки „поправки“ на начина, по който обичайно правите секс, могат доста да подобрят нещата. Има два трика, които е добре да знаете, ако изпитвате болезненост при интимен контакт.
- Първо, използвайте обилно количество лубриканти на водна основа.
- И второ, ако изпитвате болка, то вие трябва да сте тази, която ръководи нещата: проникване, скорост, вид на движенията. За да се случи това, най-добре е да сте отгоре.
6. За секс със силно надарен мъж
Искате повече „ах“, не „ох“, нали? Ето какво да направите: нека мъжът да легне на една страна, а дамата – перпендикулярно на него с крака, изцяло върху неговото тяло. По този начин дамата може да стимулира с ръка основата на пениса на партньора и да контролира доколко да прониква той в нея.
Мъжът получава като бонус допълнителните ласки на партньорката си.
7. За секс с мъж с малък пенис
Въпреки популярната фраза, която твърди, че размерът има значение – според специалистите всъщност това значение е твърде нищожно и не е определящо за наличието на удовлетворителен сексуален живот. Все пак, има позиции, при които актът ще ви носи повече удоволствие. А най-добрата от тях е: жената е върху партньора си, като се стреми да се движи по-скоро спираловидно, а не нагоре-надолу, иначе има вероятност пенисът да се изплъзне.
Друга добра идея е секс в мисионерска поза, при която краката на жената са върху раменете на партньора ѝ. Така мъжът има възможност да проникне максимално и да оползотвори дължината на пениса си.