Секс тайни

7 от най-добрите секс пози за всяка ситуация

Изпитвате болка? Искате бебе? Имате проблеми с увереността? Спокойно – с правилната поза за всяка ситуация, сексът със сигурност ще ви допадне.

© iStock.com

1. За забременяване

Разбира се, можете да забременеете от секс във всякаква поза, но според здравни експерти има една позиция, която значително увеличава шанса това да се случи по-скоро – мисионерската (жената е легнала по гръб, мъжът е върху нея), като е добре жената да повдигне леко таза си по време на акта. Ако тя постави възглавница под таза си, това ще осигури постоянно повдигане на таза и така ще се улеснят сперматозоидите по пътя им през шийката на матката към узрялата яйцеклетка. Когато се прави секс в посочената позиция, се удължава времето, което сперматозоидите имат, за да стигнат до целта, сравнено с позиции, при които жената е изправена и при които семенната течност по-лесно изтича от влагалището.

И не пренебрегвайте оргазма, тъй като постигането на сексуална кулминация увеличава шансовете за зачеване на бебе.

2. За повече самочувствие на дамите в леглото

Много жени се чувстват притеснени и недостатъчно сигурни по време на полов акт. Причините могат да са най-различни – от смущението за неща, които не харесват във външността си през притеснения за болезнени усещания по време на полов акт, до колебания около изпълнението на някои сексуални техники. Но според сексолози решението на този проблем е много лесно.

Бъдете на върха! Ако вие сте тази, която е отгоре на партньора, това ще ви даде усещане за надмощие и и повече контрол над ситуацията.

Направете го така, както на вас ви допада – съветват още специалистите: вие изберете дали, докато сте отгоре, да сте на колене, или приклекнали, да гледате към партньора или да го загърбите – така ще имате възможност да покажете на любимия си тази част от тялото си, която харесвате повече.

3. За повече удоволствие нa дамите

Според специалисти позицията, в която жените изпитват най-много удоволствие от интимния акт, може да се състои дори само от движение, което досега не сте опитвали. Става дума за техниката коитално изравняване (Coital Alignment Technique – CAT), което е чудесно подобрение на класическата мисионерска поза. При въпросната техника мъжът прониква рязко, а при отдръпването му – дамата буквално преследва главата на пениса с влагалището си и се стреми да не го изпусне. Идеята е да има повече стимулиране на клитора, когато той се опира и трие в мъжките гениталии, за да може жената да стигне по-лесно до оргазъм.





