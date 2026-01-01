7 поведения, които показват, че един мъж не е добър човек

Това, че един мъж се отнася с вас мило и възпитано в началото на отношенията ви, не е гаранция, че той е наистина добър човек. Харизмата може да бъде опияняваща. Тя ви привлича, разсмива ви и може да ви остави с чувството, че сте срещнали някой наистина специален. Важно е обаче да запомните, че харизмата и характерът не са едно и също нещо. Някои от най-милите хора са и най-умелите в криенето на това кои са всъщност.

Добрата новина е, че никое действие не е перфектно завинаги. Ако знаете какво да търсите, пукнатините в крайна сметка ще се покажат. Това са поведенията, които разкриват истинската природа на някого, независимо колко свестен изглежда на пръв поглед.

Ето 7 поведения, които разкриват, че един мъж не е добър човек, независимо колко мил изглежда:

1. Той винаги избира приятелите си пред вас

Някои от вас може да кажат: „Ако го обичаш, няма да го караш да избира“, но ако той предпочита да бъде с приятелите си, вместо с вас на рождения си ден или на уикенд почивка, имате голям проблем. Ако предпочита да излезе и да се забавлява с приятелите си, вместо да прекарва време с вас, това не говори добре за него.

Изследване в 43 проучвания установи, че ангажираността на партньора към вас е един от основните показатели за качеството на връзката, така че когато той постоянно избира приятелите си пред вас във важни дни и поводи, той ви казва точно къде се намирате – не сте на челно място сред приоритетите му.

2. Той отказва да прави компромиси

Казват, че една връзка е пълна с компромиси. Но ако вашият мъж не прави такива, а винаги очаква от вас вие да отстъпите, то това е много едностранчива връзка.

Изследване, публикувано в Journal of Personality and Social Psychology, установи, че когато партньорът не желае да отговори на вашите нужди, това води до по-ниско удовлетворение от връзката и намалена ангажираност с течение на времето. Връзка без взаимни усилия изобщо не е партньорство и никакви усилия от ваша страна не могат да компенсират държанието на човек, който просто отказва да се стикова с вас, да се съобразява с желанията и мненията ви и т. н.

3. Той винаги се фокусира върху себе си

Винаги става, това което той иска, това, от което той се нуждае, и той никога няма интерес да изслуша вашата гледна точка, защото очевидно не сте приоритет. Опитвате се да го разберете, но той дори не се опитва да разбере вас. Очевидно е по-загрижен за себе си и за собственото си щастие, отколкото за вас.

4. Той не полага усилия да ви види

Казва, че му липсвате, но дори не полага усилия да ви види. Вие сте тази, която винаги прави планове. Вие сте тази, която коригира и пренарежда графика си, за да отдели време за него. Вие отделяте време да го видите дори в натоварен ден, а той какво прави? Нищо.

Според инвестиционния модел на взаимоотношенията, разработен от психолога Карил Ръсбулт, истинската ангажираност се проявява чрез инвестирането на реални ресурси като време и усилия, а не само думи. Резултатите също така потвърждават, че когато усилията в една връзка не са взаимни или реципрочни, това създава несигурност и недоволство за партньора, който върши цялата тежка работа.

5. Той не се старае да оправите разногласията си след спор

Кавгите са нормални във взаимоотношенията, но това, което не е нормално, е да не се разреши причината за кавгата. Вместо това, той би се опитал да причини повече вреда, отколкото полза. Той не би се опитал да поправи нещата, защото това не му е от полза.

Десетилетията изследвания на Джон Готман върху двойки установиха, че отказът да се ангажира по време на конфликт и затварянето, вместо да се работи за разрешаване на проблема, е едно от най-разрушителните поведения във връзката, предсказвайки раздяла/развод с поразителна точност. Единият партньор иска да поправи щетите след несъгласие, но другият постоянно се отдръпва или отказва да работи по проблемите. Това е сигнал, че чувствата и самата връзка просто не си струват усилията.

6. Той е непредсказуем

Започвате да се напрягате, когато му задавате въпроси, на които той не отговаря ясно. Започвате да подбирате думите си много внимателно, защото едно подхлъзване може да предизвика голям спор. Вие любезно се приближавате до него и просто говорите за това, което ви притеснява в отношенията ви, но той започва да ви обяснява, че всъщност вие причинявате още проблеми, водещи до кавги. За да избегнете всичко това, просто си затваряте устата.

7. Държи се сякаш е необвързан

Един мъж може да е много мил и любезен, но видимо е лош човек, ако ви кара да си мислите, че сте в сериозна връзка, а самият той ви крие от света. Не споделя снимки с вас в профилите си в социалните мрежи. Държи се флиртуващо с други жени, излиза твърде често с приятелите си. Отделя време за всичките си близки, но не и за вас.

Изследване, публикувано през 2016 г., установи, че публикуването на неточен статус на връзка и лични съобщения са сред най-последователно докладваните поведения в социалните мрежи, свързани с изневяра. Когато партньорът внезапно започне да крие онлайн активността си или да премахва присъствието ви от профилите си, това не е параноя, а разпознаване на модели.

Tialoto.bg