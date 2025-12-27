7 по Рихтер разтърси Тайван 

Земетресение с магнитуд 7 е било регистрирано край бреговете на Тайван, съобщи метеорологичната служба на острова.

Епицентърът на труса е бил на 63 километра югоизточно от пристанищния град Килун, в който живеят около 397 хиляди души. Дълбочината на труса е 73 километра.

Към момента няма информация за пострадали или разрушения. Не е обявена заплаха от цунами. От националната пожарна служба обявиха, че се извършва оценка на щетите.

Тайван се намира в близост до пресечната точка на две тектонични плочи и там често се случват земетресения, отбелязва Ройтерс.

Над 100 души загинаха през 2016 г. при земетресение в южната част на Тайван, а през 1999 г. земетресение с магнитуд 7,3 отне живота на над 2000 души.