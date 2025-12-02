700 000 лв. отпуснати за реконструкция водопровода в петричкото село Кърналово

По проект на стойност 700 хиляди лева ще започне реконструкция на водопроводната мрежа в петричкото село Кърналово, съобщиха от общинската администрация. Средствата, които са одобрени от Министерския съвет, ще бъдат използвани за първия етап на реконструкцията, която ще се реализира по проект: „Реконструкция на улична водопроводна мрежа в село Кърналово“. Средствата ще бъдат насочени към подмяна на амортизираната инфраструктура.

Първият етап обхваща реконструкция на четири улици в селото: „Хан Аспарух“ (378 м), участък от „Хилендар“ (134 м), част от „Цар Калоян“ (126 м) и участък от „Станке Лисичков“ (227 м). Дейностите включват цялостна подмяна на старите водопроводни тръби и подобряване на прилежащата инфраструктура. От Общината подчертават, че с подкрепата на държавата продължава целенасочената работа по подмяна на стари и често авариращи водопроводи както в селата, така и в град Петрич.

Местната администрация вече има проектна готовност и за други ключови обекти, които ще допринесат за по-надеждно водоснабдяване, предотвратяване на аварии и намаляване на загубите на вода в мрежата.

Община Петрич е спечелила финансиране и на проект за изграждане на физкултурен салон в Средно училище „Васил Левски“ в село Коларово, съобщиха от общинската администрация.