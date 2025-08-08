715 250 лв. предложи „А-Строй” ЕООД за обновяване на обсерваторията в Благоевград, конкурентът й „Ник Строй 2000” отпадна заради несъответствие с изискванията

715 250,42 лв. без ДДС е предложената цена от „А-Строй“ ЕООД за обновяване и разширяване на сградата на обсерваторията и района около нея в парк „Ловен дом“. Офертата бе отворена от конкурсна комисия вчера, предстои да бъде изготвен протокол, решение за определяне на изпълнител и в случай че няма обжалване, ще се премине към подписване на договор за изпълнение.

Първоначално в обявената обществена поръчка документи бяха подадени от две фирми – „А-Строй“ ЕООД и „Ник Строй 2000“ ЕООД, но последната отпадна заради несъответствие с изискванията, заложени от възложителя. Прогнозната максимална стойност за извършване на СМР съгласно критериите на поръчката е 716 037 лв. без ДДС.

Припомняме, че в края на март тази година кметът Методи Байкушев подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) договор за предоставяне на община Благоевград на 1 147 722 лв. безвъзмездна финансова помощ за обновяване на сградата на обсерваторията и района около нея.

С част от отпуснатите средства ще бъде извършен основен ремонт на сградата на обсерваторията, какъвто не е правен от години. Предвидени са дейности за осигуряване на достъпна среда, обновяване на екопътеката, засаждане на нова декоративна растителност и изграждане на енергийноефективно осветление с фотоволтаично захранване. Ще бъде изградена и амфитеатрална сцена.

Предвидено е и изграждане на планетариум и оборудване на обсерваторията с модерни телескопи и аксесоари за наблюдение на слънцето и други небесни обекти.

ИВАН ИВАНОВ





